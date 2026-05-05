Para el Día de las Madres, restaurantes de Mazatlán casi llenan cupos: Canirac

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados estimó que una gran mayoría de negocios ya registran pocos espacios para reservar y comprar diversos regalos aún y que los precios hayan subido, pues es la fecha más importante para festejar en los hogares mexicanos.

Cecilia Osuna, presidenta de la Canirac Mazatlán, adelantó que la próxima fecha “pinta” muy bien para el segmento de servicios, de acuerdo a los reportes que los socios le han externado de casi llenos los espacios por las reservaciones anticipadas que se han presentado para celebrar el Día de las Madres.

El 10 de Mayo, es una de las fechas más representativas entre las familias mexicanas y los locales no son la excepción, de hecho tras un sondeo realizado entre comerciantes, señalaron que este año, la mercancía se incrementó de precio, un 10, 14 a 15 por ciento, pero aún así los apartados de electrodomésticos, de prendas de vestir, zapatos, joyería y de muebles o artículos para el hogar se hicieron en buen porcentaje y con tiempo.

Cecilia Osuna reporta un repunte significativo en reservaciones para el Día de las Madres, no solo en los restaurante del Centro Histórico, sino de la Zona Dorada, Camarón Sábalo y la Marina. Tendencia que augura una fuerte reactivación económica para el sector gastronómico en el puerto.

“Los restauranteros señalan que las reservaciones van “muy bien” y se espera una ocupación completa para el 10 de mayo. Esto me han dicho los socios, lo cual es muy buena noticia”, reafirmó.

Como cada año, los negocios se preparan con atractivas promociones y varios establecimientos lanzaron menús especiales desde la semana previa al 10 de mayo.

Por la celebración del Día de las Madres, de acuerdo con los comerciantes locales, coincidieron que este año para celebrar a mamá costará un 14.5 por ciento más que el año pasado, pero que aún así los apartados repuntaron muy bien.

Gracias a la tradición de las familias que buscan detalles sencillos para regalar a la mamá, como flores con chocolates, que rondan de 300 a 620 pesos, hasta opciones más costosas como perfumes de mil a 3 mil 200 pesos; un conjunto de vestir por 500 hasta mil 300 pesos; Joyería de fantasía desde los 300 a mil 150 pesos. Si se quiere consentir a la mamá la visita al spa alcanza hasta los 4 mil pesos.

Pero, si se organiza una comida en restaurante de gama media para diez personas puede costar cerca de 8 mil pesos, mientras que organizar una carne asada en casa asciende de 4 a 6 mil 100 pesos, mientras que en electrodomésticos el desembolso de un refrigerador ronda entre 8, 10 hasta los 22 mil pesos y una lavadora arriba de 10 mil pesos.

En cuanto al incremento de 14.5 por ciento en los precios, respecto al año anterior se debe a la inflación del cuatrimestre del año que lo tendrán que asumir los bolsillos de los consumidores.