Para que el turismo tenga alcance global requiere de un marco de seguridad: Rodrigo Esponda

MAZATLÁN._ Para que la actividad turística se lleve a cabo de manera global tienen que hacerse en un marco de seguridad, expuso el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, Baja California Sur, Rodrigo Esponda Cascajares.

“Lo que sí es muy importante es que la actividad turística, para que se lleve a cabo de manera global, tiene que hacerse bajo un marco de seguridad; es decir, que no solamente implica las estructuras y temas de seguridad, sino también la percepción que se tiene de seguridad externa y dentro de la comunidad que muchas veces está disasociada”, agregó.

En entrevista previa a su participación en el Foro de Turismo realizado por Coparmex Mazatlán este viernes en el Centro de Convenciones, agregó que muchas veces hay una percepción que no es la real sobre las condiciones que se tienen y que hay que trabajar de manera estructurada y comprensiva para ver cómo se puede dar y se puede comunicar exactamente qué está sucediendo en la actividad turística como tal.

“Y nosotros en Los Cabos hay un trabajo público privado que está encaminado a esto, a que no es solamente que se den las estructuras internas que permitan tener indicadores satisfactorios, sino que además se hace un trabajo estructurado para que se pueda comunicar externamente y a la comunidad internamente cómo son las condiciones de seguridad de manera real para que eso pueda permitir que la actividad turística se lleve a cabo”, continuó.

También dijo que el 2026 ha sido un año complejo por situaciones externas que han afectado el mundo turístico a nivel global, el costo del combustible, que implica más del 50 por ciento de los insumos de las líneas aéreas ha impactado en las utilidades y en el mecanismo que las líneas aéreas trabajan.

Lo anterior, expresó, porque para poder encontrar un punto de equilibrio han tenido que elevar sus factores de ocupación y esto ha hecho que en muchos casos tengan que ajustar rutas para poder ser rentables en las millas que están volando.

Entonces, agregó que definitivamente ha impactado en la forma en que las rutas han estado operando y que, además, en muchos casos ha ido cambiando de cadenas productivas, las líneas aéreas para que puedan operar no es solamente que vuelen de un punto a otro punto, sino que en muchos casos tienen centros alimentadores en aeropuertos que de ahí es donde conectan y de ahí es donde vuelan a otros y esto ha hecho que también el efecto tenga una cadena que va haciendo que se multiplique lo que puede irse generando y el factor de equilibrio que ellos están buscando.

“Entonces ha afectado el flujo turístico de los destinos turísticos en general... en Los Cabos hemos tenido una disminución del 7 por ciento en lo que va del año de flujo internacional contra el año anterior”, añadió.

“No puede ser todo atribuible al incremento del costo del combustible sino que ha habido distintos factores, incluso que desde el Covid los siguientes años, a partir de que se reabrió todo tuvimos un rebote y tuvimos nosotros en Los Cabos un millón de visitantes nuevos desde que reabrió el Covid hasta ahorita; entonces es difícil con este crecimiento tan fuerte poder mantener el flujo turístico”.

Por ello en Los Cabos una de las estrategias principales es diversificar mercados porque estaba sobreconcentrado en un solo mercado, que son los Estados Unidos.

“Entonces, con este rebote y con una situación estructural como la que estamos hablando es más difícil poder mantener esas tasas de crecimiento, tenemos que hacer un proceso de diversificación, de innovación de producto, de desarrollo de nuevos segmentos, de desarrollo de nuevas razones para que los viajeros que vienen a Los Cabos puedan continuar visitándonos, entonces ha sido obviamente un año con muchos aprendizajes, pero también un año que ha permitido reestructurar y poder innovar en algunos elementos”, explicó.