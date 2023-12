Ya no basta solo con tener una cara bonita y unas buenas dosis de carisma para hacerse popular en TikTok. Si te fijas en los videos que están publicando los influencers más populares, seguramente te habrás dado cuenta del enorme salto de calidad que están dando en términos de edición y formato. Quienes están liderando el algoritmo de TikTok utilizan todas las herramientas a su alcance para crear los mejores contenidos, y por eso son los números 1.

Si te conformas con tener solamente veinte o treinta visualizaciones con cada video, no pasa nada. Pero si realmente quieres triunfar en TikTok y llegar a monetizar la plataforma, necesitas un editor de video capaz de crear videos de la mejor calidad para competir con los mejores TikTokers. Nos guste o no, los algoritmos de las redes sociales priorizan los contenidos más populares, ¡así que debemos mejorar la calidad de nuestros videos para que los vean!

Pero no te preocupes, porque no es necesario comprar uno de esos complejos editores de video profesionales que se usan en la industria de la televisión o del cine. Basta simplemente con usar una plataforma como CapCut Online, que no solo es gratuita, sino que además está diseñada de forma específica para los usuarios de las principales redes sociales. ¡Mira todo lo que puedes hacer para mejorar tus videos de TikTok con esta herramienta!