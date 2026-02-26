Participan 198 empresas y 28 mil visitantes en Expo Agro Sinaloa 2026: Caades

La edición número 34 de la Expo Agro Sinaloa superó expectativas al reunir a 198 empresas nacionales e internacionales, cerca de 28 mil visitantes y proyecciones comerciales por 33 millones de pesos, informó el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Jesús Alberto Rojo Plascencia.

El dirigente presentó estos datos preliminares del evento, con corte a las 14:00 horas de este jueves, segundo y último día de actividades.

“Se contó con la asistencia de aproximadamente 28 mil visitantes durante los dos días... en la edición número 34, se contó con la participación de 198 empresas expositoras nacionales e internacionales en agrocenter”, resaltó.

Rojo Plascencia señaló que participaron expositores en áreas como agronegocios, maquinaria, parque de granos, hortalizas, Punto Pyme y zona gastronómica.

También, indicó que se contó con la presencia de delegaciones de Chile, Estados Unidos, Canadá y Trinidad y Tobago.

En el Centro de Negocios, dijo, se concretaron 450 encuentros comerciales. De ellos, 55 por ciento fueron citas nacionales y 45 por ciento internacionales.

“Al corte de las dos de la tarde tuvimos 450 encuentros de negocio, citas nacionales: 55 por ciento, citas internacionales, 45 por ciento. Resultados positivos inmediatos que proyectan a corto y mediano plazo, operaciones comerciales que se estiman de 33 millones de pesos”, resaltó.

Además, participaron 17 compradores extranjeros, principalmente de Estados Unidos, con representación también de Canadá y Trinidad y Tobago.

Rojo Plascencia informó que el evento generó una derrama económica estimada en 21 millones de pesos en el municipio.

Destacó que esto benefició a sectores como hotelería, restaurantes y transporte.

“Derrama el municipio de alrededor de 21 millones de pesos, beneficiando al sector hotelero, al sector restaurantero y al sector transporte”.

Mencionó que durante la inauguración asistieron autoridades de los tres niveles de Gobierno, entre ellas el Gobernador Rubén Rocha Moya, el subsecretario de Agricultura Leonel Cota Montaño y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

También acudieron representantes del sector agropecuario, empresarial, productores, consejeros agrícolas y líderes del sector.

El evento, comentó, incluyó 14 conferencias, una de ellas magistral.

Estas actividades impactaron a más de 5 mil productores, técnicos, empresarios y estudiantes.

Asimismo, se realizaron demostraciones de maquinaria agrícola y tecnología aplicada al campo. Entre ellas destacaron drones y equipos especializados.

El presidente de Caades destacó que pese al contexto complicado que enfrenta el campo en materia de rentabilidad, la participación fue mayor a la esperada.

Subrayó que la exposición se realizó en solo dos días, a diferencia de las tres jornadas de ediciones anteriores.

Aun así, dijo, se superaron las expectativas y hubo buena respuesta de expositores y visitantes.

“Ahora fueron dos días, solamente dos días en la edición anterior eran tres días, pero en dos días, la verdad sí superamos las expectativas”, dijo.

Indicó que el evento cerró con saldo blanco y agradeció el apoyo de las autoridades en materia de seguridad, lo que permitió generar confianza entre los asistentes.

Rojo Plascencia afirmó que la Expo Agro representa una ventana para mostrar la capacidad productiva, innovación y resiliencia del campo sinaloense.

También señaló que el evento se consolida como un punto de encuentro entre productores, empresas y jóvenes interesados en el futuro del sector agrícola.

“Yo creo que aquí están las ganas, y la resiliencia que tienen los productores, pero no solamente los productores, sino también las mismas cadenas comerciales que son parte de la agricultura”.

Adelantó que en los próximos días se dará a conocer el balance final del evento mediante un informe oficial.