Pemex disminuye deuda 20% y paga más de 390 mil millones de pesos a proveedores

Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos, anunció que la deuda financiera de la empresa se redujo 20 por ciento respecto a 2018 y que durante 2025 el pago a proveedores superó los 390 mil millones de pesos.

El funcionario presentó el balance financiero y operativo de la petrolera durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Rodríguez Padilla afirmó que la reducción equivale a más de 20 mil millones de dólares y que el nivel actual es el más bajo en los últimos 11 años.

“La deuda financiera creció 129.5 por ciento durante el periodo neoliberal. Esa tendencia se ha revertido y como resultado del trabajo conjunto hay una disminución de más de 20 mil millones de dólares en el saldo de la deuda en comparación con 2018”, declaró.

La Secretaría de Hacienda reportó que, al cierre de 2025, la deuda financiera disminuyó en 10 mil millones de dólares, explicó, con lo cual la reducción acumulada frente al nivel observado en 2018 asciende a 23 mil millones de dólares.

Rodríguez Padilla explicó que, en septiembre de 2025, se implementó el Programa de Financiamiento de Inversión, coordinado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la SHCP, con el objetivo de regularizar adeudos y fortalecer la operación de la empresa.

“Otro elemento clave del fortalecimiento financiero es el pago a proveedores. Con este programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390 mil millones de pesos”, señaló.

“Esa colaboración interinstitucional ha permitido normalizar la operación, fortalecer las cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el País”, afirmó.

Agregó que la prioridad son las pequeñas empresas en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, que fueron las principales afectadas por el desfase en los pagos.

Explicó que todavía queda la última parte del mecanismo de pago con Banobras para cubrir las inversiones del ejercicio fiscal.

“El compromiso es cubrir todos los adeudos que tenemos, que fueron creciendo con el tiempo. Vamos a esperar el resultado del cierre del 2025, que se da a final de este mes, para tener resultados del trimestre y ahí establecer cuánto es el avance y lo que restaría”, asentó.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que al 10 de diciembre de 2025, ya se habían cubierto 70 mil millones de pesos, y que el objetivo era cerrar el mes con un acumulado de 180 mil millones pagados a empresas que suministran bienes y servicios a Pemex.

Adicionalmente, adelantó que durante el primer trimestre de 2026 se desembolsarían 70 mil millones de pesos adicionales, con lo que el volumen total del programa alcanzaría 250 mil millones de pesos.

Rodríguez Padilla aseguró que las agencias calificadoras mejoraron la calificación crediticia de la empresa por primera vez en 11 años.

“Por primera vez en 11 años ha mejorado la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, lo que refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra empresa”, señaló.

La calificadora Fitch Ratings mejoró la calificación de Pemex de “BB” a “BB+” en sus notas de largo plazo en moneda local y extranjera, con perspectiva estable, el 2 de octubre de 2025.

El ajuste se dio luego de la exitosa ejecución de la oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029 por un máximo de 9 mil 900 millones de dólares, la cual se completó el 30 de septiembre de 2025 y abarcó 11 series de bonos en dólares y euros.

En materia operativa, Rodríguez Padilla afirmó que la producción nacional de hidrocarburos líquidos aumentó en más de 122 mil barriles diarios respecto al mismo periodo del año anterior y que el procesamiento de crudo alcanzó un millón 500 mil barriles diarios, considerando las refinerías de Tula, Hidalgo, y Dos Bocas, Tabasco.

“Compensamos la declinación de los grandes campos y estabilizamos la producción en términos anuales”, sostuvo.

Según datos oficiales de Pemex, el Sistema Nacional de Refinación procesó un promedio de un millón 13 mil barriles diarios de petróleo crudo durante 2025, lo que representó un incremento anual de 11.9 por ciento y su mayor nivel desde 2015.

El mayor procesamiento de crudo se debió, principalmente, a la aportación que realizó la nueva refinería Olmeca ubicada en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, que logró refinar un promedio de 134.3 mil barriles diarios de petróleo crudo durante 2025.

En refinación, Rodríguez Padilla reportó un margen promedio de 12 dólares por barril y un incremento en la producción de destilados de alto valor, como gasolina, diésel y turbosina.

“Nuestro margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de 12 dólares por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México”, indicó.

El director de Pemex informó que la inversión productiva prevista para 2026 será de 427 mil millones de pesos, 34 por ciento superior a la de 2025.

“La inversión está orientada a puntos estratégicos que aseguran mayor producción, eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazos”, indicó.

Explicó que, en exploración y producción, la meta es sostener una plataforma de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y aumentar de forma relevante la producción de gas natural.

Detalló que en gas natural se impulsan proyectos en Veracruz y Burgos, con el objetivo de alcanzar 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios y superar los 5 mil millones hacia el final del sexenio.

En refinación, Rodríguez Padilla indicó que en 2026 concluirá la modernización de la refinería de Tula y se avanzará en Salina Cruz, Oaxaca, para terminar en 2027.

La meta es procesar un millón 560 mil barriles diarios de crudo mediante inversión pública y mixta en mantenimiento y mayor aprovechamiento de residuales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Pemex se recuperó, luego que en 36 años intentaron desaparecerla.

“Se dedicaron 36 años a tratar de desaparecer Pemex. Y hoy Pemex se recuperó, los primeros 6 años del Presidente López Obrador y después la reforma que ayer presentamos nuevamente al 28 constitucional reconociendo que las empresas del Estado son empresas públicas, o sea del pueblo, empresas de la Nación”, expresó.

Agregó que la reforma establece que la producción de las empresas públicas no puede considerarse monopolio.

Sheinbaum Pardo firmó las leyes secundarias sobre la reforma constitucional en materia energética el 29 de enero de 2025, las cuales fueron enviadas al Congreso de la Unión.

Según Sheinbaum Pardo, ambas instituciones pasan de ser empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, más productivas, eficientes y transparentes.