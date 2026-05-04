Pensar diferente: el riesgo de no cuestionar en la empresa moderna

El mayor riesgo para una empresa no es equivocarse... es dejar de cuestionar por querer pertenecer

El día de hoy recibí un video que me hizo detenerme. No por su forma, sino por su fondo. Me llevó a cuestionar algo incómodo pero necesario: ¿cuántas decisiones en la empresa se toman por convicción... y cuántas por pertenencia?

En el mundo empresarial contemporáneo, donde conceptos como ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) dominan agendas, reportes y discursos, el mayor riesgo no está en desconocerlos, sino en adoptarlos sin comprenderlos. En repetirlos sin pensarlos. En asumirlos para no quedar fuera.

Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que enfrentó uno de los periodos más oscuros de la historia, advertía que el enemigo más peligroso no era la maldad visible, sino la estupidez colectiva: esa renuncia voluntaria al pensamiento propio cuando el entorno presiona para alinearse. Para Bonhoeffer, la estupidez no era falta de inteligencia, sino una forma de comodidad moral: dejar que otros piensen por mí para no asumir el costo de decidir.

Ese fenómeno no pertenece al pasado. Hoy habita silenciosamente en muchas organizaciones.

Empresas que hablan de sostenibilidad, pero no revisan sus prácticas. Consejos que aprueban políticas, pero no las entienden. Líderes que comunican valores, pero no los viven.

Ahí es donde el lenguaje ASG corre el riesgo de convertirse en ornamento corporativo... y no en transformación real.

Bonhoeffer afirmaba que “la estupidez es más contagiosa que la maldad”, porque se disfraza de normalidad, de consenso, de lo que “todos están haciendo”. En el contexto empresarial, eso se traduce en juntas donde nadie pregunta, estrategias que nadie desafía y decisiones que se validan más por aplauso que por conciencia.

El componente Social del ASG exige algo más que programas bien intencionados: demanda una comprensión profunda del impacto humano de cada decisión. No se trata de cumplir, sino de hacerse responsable.

El eje Ambiental no se reduce a certificaciones, rankings o reportes elegantes, sino a decisiones coherentes entre el discurso y la operación diaria. La sostenibilidad no empieza en el informe anual, sino en lo que la empresa está dispuesta a dejar de hacer.

Y la Gobernanza, quizá el elemento más olvidado, no es estructura ni reglamento: es carácter. Es la capacidad de decir “no” cuando todos dicen “sí”. Bonhoeffer lo llamaría responsabilidad ética, esa que no se esconde detrás del sistema ni del cargo.

Una empresa verdaderamente sostenible no es la que cumple con todos los requisitos externos, sino la que conserva su capacidad de pensar con autonomía. Porque cuando una organización deja de cuestionar, pierde su criterio. Y cuando pierde su criterio, pierde su rumbo.

Adoptar principios ASG sin reflexión es como un barco que cambia de bandera según el viento: puede parecer moderno, pero no tiene dirección propia. La congruencia no se construye copiando modelos, sino confrontando decisiones.

Bonhoeffer sostenía que no basta con “hacer el bien” dentro de un sistema que no se cuestiona; también es necesario resistir cuando el sistema empuja en la dirección equivocada. En la empresa, esa resistencia se traduce en preguntas incómodas, debates genuinos y líderes que no confunden unanimidad con sabiduría.

No todo lo que es tendencia construye sostenibilidad. Y no todo lo que se aplaude genera trascendencia.

En la búsqueda de ser aceptadas por todos —mercados, inversionistas, reguladores— muchas empresas terminan perdiendo lo más valioso: su identidad. Pensar diferente tiene costos, pero no pensar los tiene aún mayores.

Quizá la pregunta más relevante hoy no sea si nuestra empresa cumple con ASG, sino si todavía se atreve a pensar por sí misma.

Si nuestras decisiones nacen de convicción o de imitación.

Si estamos liderando... o solo siguiendo la corriente.

Porque el verdadero riesgo no es equivocarse.

El verdadero riesgo es dejar de cuestionar.