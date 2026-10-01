Pernoctará el Grand Princess en Mazatlán previendo derrama económica de $3 millones

Tras modificar su itinerario por condiciones climatológicas, el crucero Grand Princess llegó este jueves a Mazatlán para permanecer 24 horas en el puerto, en una visita, para la cual se estima una derrama económica aproximada de 3 millones de pesos.

Así lo informó la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, quien señaló que está embarcación abre el calendario de 21 arribos programados durante el mes de octubre y es la primera que pernoctará en el puerto este mes con 2 mil 77 pasajeros y mil 57 a bordo.

Palacios Domínguez explicó que la embarcación tenía contemplada una visita a Baja California Sur, pero a causa de los efectos ocasionados por los huracanes Polo, Odalys y Rachel, éste cambió su recorrido para Mazatlán como destino.

“Viene procedente de San Diego y originalmente iba a ir a Baja California Sur, pero solamente viene a Mazatlán”, comentó.

La Alcaldesa precisó que el crucero arribó a las 7:00 horas de este jueves 1 de octubre y partirá a la misma hora del viernes 2, por lo que sus ocupantes tendrán oportunidad de realizar recorridos durante la tarde y noche antes de continuar su ruta, por lo que destacó que la estancia permitirá a los pasajeros conocer distintos atractivos del puerto y consumir en establecimientos locales.

“Esto nos da una oportunidad de que la gente que venga en este crucero, que son 2 mil 77 pasajeros, puedan disfrutar de Mazatlán, puedan bajar del barco, enamorarse de la ciudad, de la gastronomía, de la cultura, de los paseos que tenemos aquí”, declaró.

“Esto también se verá reflejado en la derrama económica, que tenemos una expectativa de tres millones de pesos”, añadió.

Para acompañar la visita, informó que se implementó un operativo especial mediante el Centro de Atención y Protección al Turista y la Fuerza de Reacción Interinstitucional, con atención a los cruceristas que recorran la Línea Azul y otros puntos de la ciudad.

“Estamos haciendo un operativo especial a través de CAPTA y a través también de la Fuerza de Reacción Interinstitucional, que estarán muy pendientes de los cruceristas que van a estar transitando posiblemente por la Línea Azul, haciendo paseos, disfrutando de toda la ciudad durante todo el día”, señaló.

Palacios Domínguez detalló que los 21 arribos previstos para octubre mantendrán la llegada de visitantes internacionales por vía marítima, con actividad para restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.