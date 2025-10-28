Pese a todo, Mazatlán sigue vendible llenando asientos desde Estados Unidos, aseguran

MAZATLÁN._ La Aerolínea Sun Country es una de las aliadas de Mazatlán que mantiene su vuelo directo desde Mineápolis con gran demanda, a pesar del tema de inseguridad, destacó Charley Klynderud, Market Manager Internacional.

“Mazatlán es un mercado importante para Mineápolis porque es un destino poco conocido y hay muchas oportunidades para explotarlo”.

Klynderud habló de lo positivo de las expectativas de que sea exitosa la ruta para la temporada.

“Estamos viendo que hay muy buena expectativa, traemos 7 mil 500 asientos para la temporada. Vemos que hay mucha oportunidad de incrementar las rutas y sean un éxito”.

No descartó que puedan aumentar el número de asientos para Mazatlán.

“Por lo pronto estos son los asientos que va a ver para la temporada, pero si ven que esto es un éxito y que está logrando la venta programada y veremos la posibilidad de incrementarlos para la siguiente temporada”.

El ejecutivo agregó que a pesar de todo el vuelo directo mantiene gran demanda de la ruta Mineápolis-Mazatlán.

“Sin ningún problema tienen mucha demanda. Es un vuelo que el cliente sigue soltándola a pesar de todo lo ocurre”.

Dijo que ya había tenido la oportunidad de visitarlo como turista en unas vacaciones con su esposa en el 2018 y como tal lo calificó de increíble y que por eso se enamoró del destino.

Como tal, resaltó que cuenta con buenas marcas y cadenas hoteleras grandes y atractivos que ayuda mucho para empujar la decisión del viajero, pero recomendó provocar una mayor presencia con promoción del destino: “Que incremente la promoción para que se incrementen los vuelos próximamente”.

Sun Country Airlines es una aerolínea de ultra bajo costo estadounidense con base en el Aeropuerto Internacional de Mineápolis-Saint Paul, desde donde realiza vuelos a México, Costa Rica, el Caribe y dentro de los Estados Unidos.

La aerolínea, con nuevos propietarios, está realizando grandes cambios, nuevas rutas y está ampliando su flota con aviones nuevos Boeing.

La línea Sun Country Airlines tuvo un incidente que generó una alerta en marzo de 2025 desviando el vuelo a Texas que venía de Mineápolis con destino a Mazatlán, por un problema de seguridad, pero la causa no estaba relacionada con la inseguridad general en México. El FBI investigó la amenaza y determinó que no era creíble.