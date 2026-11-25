El peso mexicano se depreció 1.82 por ciento este 25 de noviembre y se cotizó en 19.77 unidades por dólar, su nivel más alto desde abril de 2025, en una jornada marcada por una mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales.

La pérdida, equivalente a 35.37 centavos frente al cierre previo, encadenó la sexta sesión consecutiva de retrocesos para la moneda mexicana.

El tipo de cambio de referencia del Banco de México se ubicó en 19.77 pesos por dólar, mientras que en ventanillas bancarias de Banamex la divisa estadounidense se vendió en 20.26 pesos.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico de Banco Base, atribuyó el movimiento al entorno externo y señaló que “hay una mayor aversión al riesgo a nivel global”.

Explicó que las pérdidas en los mercados de capitales se reanudaron el 24 de noviembre, lo que golpeó a las divisas emergentes e incrementó la demanda por bonos del Tesoro estadounidense y por monedas consideradas refugio.

Entre los factores de esa presión figuran los temores respecto a la sostenibilidad del crecimiento de la industria de inteligencia artificial y el riesgo de sobrevaloración de las empresas tecnológicas.

El fortalecimiento del dólar se reflejó en sus principales indicadores: el índice DXY avanzó 0.11 por ciento, hasta 103.92 puntos, y el índice dólar de Bloomberg (BBDXY) subió 0.27 por ciento, para quedar en mil 247.31 unidades.

En el mercado de deuda, el bono del Tesoro estadounidense a 10 años se ubicó en 4.83 por ciento, mientras que su equivalente mexicano al mismo plazo alcanzó 9.23 por ciento.

El peso no fue la única moneda castigada en la sesión: el florín húngaro cedió 1.26 por ciento, el peso chileno 1.07 por ciento, el dólar australiano 1.05 por ciento, el shekel israelí 1.02 por ciento y el rand sudafricano 0.84 por ciento.

En contraste, un grupo reducido de divisas logró avanzar frente al dólar durante la jornada.

La rupia india se apreció 0.73 por ciento y el franco suizo 0.72 por ciento, en línea con la mayor demanda de activos refugio, mientras que el dólar canadiense ganó 0.06 por ciento y el dólar de Hong Kong 0.04 por ciento.

Los niveles reportados corresponden a las 9:56 horas del 25 de noviembre de 2026, al inicio de la sesión cambiaria.