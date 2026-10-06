Peso hila tres jornadas al alza y recupera el nivel de $18 por dólar

El peso mexicano se apreció este 6 de octubre por tercera jornada consecutiva y se negoció en 17.9291 unidades por dólar, con una ganancia de 0.8 por ciento, con lo que recuperó el umbral de las 18 unidades, respaldado por un debilitamiento global de la divisa estadounidense.

La recuperación ocurrió luego de un rápido deterioro registrado en las semanas previas, que llevó a la moneda local a tocar el 1 de octubre las 18.4330 unidades, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

El tipo de cambio había cerrado el día 5 de octubre en 18.08 pesos por dólar.

La divisa mexicana estuvo bajo presión por las preocupaciones respecto a que un mayor endurecimiento monetario en Estados Unidos reduzca el amplio diferencial con los rendimientos que se ofrecen en México, lo que restaría atractivo a las operaciones de carry trade, que durante años respaldaron a los activos locales.

Los datos del mercado laboral estadounidense divulgados el 2 de octubre del mismo mes y año llevaron a los operadores a moderar sus expectativas de un alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próxima decisión, prevista para finales de octubre de 2026.

Los inversionistas aguardaban la publicación de las minutas de las reuniones más recientes de la Fed, programadas para el día 7 de octubre, así como las del Banco de México (Banxico), previstas para el día de octubre.

Ambos documentos serán seguidos de cerca por el mercado en busca de nuevas señales respecto a la trayectoria de las tasas de interés.

En el mercado accionario, el índice líder S&P/BMV IPC subía 0.66 por ciento, a 65 mil 402.11 puntos, en línea con la tendencia de Wall Street, donde el S&P 500 tocó brevemente un máximo histórico.

Los títulos del conglomerado Orbia lideraron las ganancias en México, con un avance de 3.30 por ciento, a 20.67 pesos.

Les siguieron los de la aerolínea Volaris, que subieron 3.23 por ciento, a 12.15 pesos, luego de que la empresa reportó sus cifras de tráfico de pasajeros correspondientes a septiembre de 2026.