Piden considerar permanencia de equipo de futbol de la Liga MX en Mazatlán

Representantes del sector privado piden a quien compre el equipo Mazatlán FC que aquí está su casa.

El equipo deportivo de futbol representaba gran proyección internacional, destacó el hotelero José Ramón Manguart Sánchez, tras la noticia de una posible venta del equipo.

Aseguró era un fuerte imán de flujos turísticos deportivos.

Insistió que ojalá el dueño actual reconsidere la venta o el nuevo que piense en permanecer en Mazatlán como su casa.

Confiado en que la venta del equipo no esté totalmente cerrado, Manguart Sánchez dio el voto de confianza de que todavía haya algo por hacer.

“Quiero pensar que haya algo que hacer porque se quede el equipo en Mazatlán. No quisiera estar en la postura de que no se pueda hacer algo. Ojalá si se concreta el tema de la venta, el nuevo dueño piense en Mazatlán como una posibilidad”.

Para Mazatlán, recalcó que los partidos de futbol representan gran proyección a nivel nacional e internacional y que mucha gente que vino atraída por la pasión del deporte conoció Mazatlán.

“Dependiendo del equipo, al final de cuentas, se sentía movimiento en la ciudad y esto reactiva condiciones económicas, fines de semana con ocupaciones importantes”.

Estimó que el estadio por su capacidad de hasta 20 mil personas, con la llegada de 6 a 7 mil visitantes era un flujo importante que beneficiaba.

Érick Mandujano Caro, presidente de CANIRAC Sinaloa, ha sido de los empresarios que destacaba el gran beneficio que derramaba a su paso el turismo deportivo cada que jugaba el Mazatlán FC y los demás equipos de primera división.

“Yo siempre fui de los que siempre declaraba el impacto positivo de tener un equipo de primera división, no es solamente por la gente que traía el Mazatlán FC sino la gente que viene a los partidos, un Tigres o un Rayados, los Pumas, Chivas, un América, Cruz azul por mencionar algunos. Digo, los van a seguir trayendo esos seis meses que quedan todavía en aquí, pero el impacto de marca que tenía como este equipo por llamarse Mazatlán tal cual, Mazatlán FC pues era bastante interesante para lo que generaría a futuro, no no nada más el turismo deportivo, sino que la gente siempre estamos con una idea de qué hacer en un lugar o tomamos una decisión cuando escuchamos muchas veces el nombre, pues de alguna manera impacta.

“Creemos que va a ser ahora un retroceso en lo que es el turismo deportivo, que hay muchísimos eventos más también, pero yo creo que sí era de los más importantes, sino es que el más en cuestión de funcionamiento de marca”, aseveró el restaurantero.

Destacó el impacto que genera a la economía local.

“Por ejemplo un viernes que había fútbol, ¿qué tanto se veía el impacto en el consumo, por así decirlo?, yo creo que que impactaba en lo inmediato en un fin de semana que no era quincena que venía algún equipo si te impactaba un 10 a 15 por ciento en ventas. Tampoco trae cientos de miles de personas, pero sí entre 10 mil a 12 mil gentes que vienen de otros estados a querer ver el juego y que vienen con sus familias, los papás y los hijos que los acompañaban al juego y las demás familias se quedaban a visitar la ciudad”.

Lamentó que la pérdida de este atractivo se dejará sentir en lo inmediato y que ya debe pensarse en como suplirlo.

“Seguramente se va a sentir y ya se debe ir pensando en cómo se va recuperar con otro tipo de cosas, siempre tienes que cubrir algo que quitas con algo nuevo”.

En cuanto a la declaración de la Presidenta Municipal Estrella Palacios de que seguramente se buscará otro equipo, opinó que sería muy buena noticia.

“Por ahí creo que ya también hay una declaración de que se está buscando, inclusive encontrar otro equipo que quiera la plaza lo que sería una noticia maravillosa. Pero pues faltan seis meses a ver qué sucede, lo que sí sabemos es que se queda el fútbol de expansión que si bien no es el mismo impacto de una primera división se abre la posibilidad o tienes un ticket comprado para entrar al sorteo para poder llegar otra vez a primera”.