Piden empresarias plan de rescate con créditos e incentivos fiscales para no cerrar y mantener fuentes de empleos

La crisis de inseguridad que ha impactado a la economía de todos los sectores con cierres de negocios, reducción de nóminas, horarios y han tenido que emigrar al comercio electrónico no es más que el reflejo de lo mal que la están pasando las pequeñas y medianas empresas de la entidad, y las de Mazatlán no son la excepción, por lo que empresarias están solicitando insistentemente un plan emergente que reactive a las empresas, expuso Catalina Araceli Castañeda Estrada, presidenta de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa.

“Ante la crisis que vivimos, la merma en qué porcentaje pudiéramos estar hablando en los tiempos de más crisis sí se vio significativamente, un 50 a 60 por ciento, pero ahorita, en la actualidad, pues me dicen ellas que registran de 20 a 30 por ciento y con esto al aparecer ya vamos en mejoría al año pasado”.

Por esta situación, Castañeda Estrada recordó que desde el año pasado entregaron un legado de peticiones al Senado de la República Mexicana de un plan emergente de recuperación para las micro y medianas empresas, que son quienes sostienen el mayor porcentaje del empleo en el país y en Mazatlán, pero no han tenido respuesta.

“No hemos tenido incentivos ni este ni el año pasado. Ya hace algunos años sí se tuvo, sí apoyaron. Se ha pedido, pero no, no han llegado. Por ejemplo, hemos solicitado de los incentivos fiscales, el que no pidan tantos requisitos a una emprendedora empresaria en el primer año, o sea, ciertas venias que se les da. En en la cuestión de hacienda en el pago de los impuestos. Mandamos al Senado de la República una serie de propuestas de valor en relación a este, que incluyen financiamientos para incentivar la economía de la mujer o mujer violeta, o sea, íbamos poniendo no nada más la propuesta, sino hasta un plan de acción el año pasado y no, no hemos tenido respuesta”, lamentó.

La dirigente empresarial aclaró que en tiempo de crisis han tenido que evolucionar en la forma de vender, para dejar de tener un local que consume renta, servicios y empleos, a reducirlo al e-commerce o comercio en línea como una ventana de oportunidad, para las pequeñas empresas o emprendedoras, así como fomentar el autoconsumo entre las socias afiliadas a la Asociación.

“Algunas socias han tenido que vender por WhatsApp, y que creen que ahí fue donde se les detonó la venta y le funcionó más el e-commerce, el comercio electrónico. Que dicen, mejor cerré mi tienda que tenía, porque tenía que pagar la renta y todo los servicios, y lo hice vía online y pues eso me generó más oportunidad”.

La estrategia emergente que nació durante la pandemia, regresó con la pandemia de inseguridad y al aparecer está funcionando para algunos giros, sin embargo le mejor es que los Gobiernos federal, estatal y municipal diseñen el programa de rescate con incentivos que incluyan créditos blancos, porque actualmente no los hay, reclamó.

Otra estrategia, que también están aplicando es la sinergia con el autoconsumo entre la red de empresas asociadas para que la reactivación sea mayor.

“Y es que se buscan también hacer sinergias entre nosotras mismas, siempre tenemos esa política de que vas a comprar un producto de salud, se pregunta entre las socias, primero antes de hacerlo por fuera para ver entre nosotras mismas cómo ayudarnos, impulsarnos y apuntalar, lo vemos como ventanas de oportunidad, lo vamos viendo porque así nos ayudamos en este sector, como hermandad entre mujeres”, agregó.