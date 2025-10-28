$!Piden mayoristas promoción agresiva para revertir percepción negativa de Mazatlán

Leonardo Padilla, director regional zona Bajío norte de IMACOP, destacó que vendiendo al destino les ha ido súper bien, pero continúan los temas de inseguridad. “Por ahí tenemos los temas de inseguridad en carreteras que nos ha exigido más, más publicidad, nos ha exigido más el estar con promociones más agresivas. No le veo otra opción de poder apoyar más al destino, si no es siendo agresivo en sus tarifas, en sus productos definitivamente. Mejorar el producto, tener una tarifa muy agresiva, porque les repito, sin esa piedrita en el zapato sería Mazatlán el número uno, porque es un destino bonito, bien aceptado, la gente lo quiere’. Imacoc Group Corporation tiene la oficina matriz en Guadalajara que produjo más de 94 mil cuartos noche en los últimos dos años a Mazatlán, cuando el destino registraba gran crecimiento antes de septiembre de 2024. “Sí, en los últimos dos años 94 mil cuartos noche es lo que estamos generando. Anualmente nos estamos llevando sobre 35 mil cuartos noche, pero este año por todas las dificultades que enfrenta el destino creo que ligeramente vamos a rebasar esa cifra. La realidad es que venía un super año y el freno nos limitó a lo del año pasado, pero sigue siendo bueno”, insistió.

En el evento inaugural, Sosa Osuna expuso ante los amigos reunidos en la ciudad, las acciones realizadas para promover el Mazatlán del Mar de Historias, marca lanzada el pasado 31 de enero del 2025, que implicaba reposicionar al destino con un mar de sabores, risas, magia, sensaciones, de arte, cultura, recuerdos, bailes, experiencias en alianzas entre otros atractivos, con los socios comerciales a través de videos de atractivos y de buenas noticas, que a la fecha ha sido insuficiente para revertir el impacto negativo que la ola de violencia vive Sinaloa y Mazatlán, pese a ser un destino fuertemente competitivo. Incluso, les aseguró que han visitado 38 ciudades, 27 nacionales y 11 internacionales y capacitado a 3 mil 100 prestadores de servicios de enero a la fecha y estimando la visita de 3.4 millones de turistas generando una ocupación del 72 por ciento, promedio. Además de citar la llegada de 79 cruceros recibidos a la fecha con 294 mil 551 pasajeros con una probable generación de 463 millones de pesos, según sus estimaciones. Presumió la conectividad aérea nacional con mercados tradicionales, de Chihuahua, La Paz, Los Cabos, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, CDMX y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además de las 9 rutas directas de Canadá, de Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal y de Estados Unidos, desde Minneapolis, Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Houston.

Las canadienses, dijo que ya vuelan desde el domingo 26 de octubre hasta el 26 de abril de 2026 con 127 frecuencias de ida y vuelta de 124 asientos cada una y que están llegando al tope, a pesar de las condiciones adversas que rodean al destino sinaloense. Habló de los 190 hoteles con 14 mil habitaciones para todos los gustos y presupuestos que forman el inventario hospedero y de los 11 en construcción que sumarán más de mil 400 cuartos más al inventario De los atractivos de primer nivel que tiene Mazatlán, les actualizó de las nuevas adquisiciones como La Farolesa, el Observatorio, el Museo de la Ballena, el Museo del Pirata, el Acuario renovado y de próximos espectáculos similares al del Circo Du Solei por ofertarse en Mazatlán.