Pierde el peso mexicano ante el dólar al iniciar octubre

El peso mexicano cerró la jornada del 1 de octubre con una depreciación de 1.17 por ciento frente al dólar estadounidense, con lo que el tipo de cambio se ubicó en 18.29 unidades por dólar, 21 centavos más respecto al cierre del 30 de septiembre, según datos del Banco de México.

Durante el transcurso de la sesión, la moneda mexicana llegó a perder más de 30 centavos ante la divisa estadounidense.

El retroceso se produjo un día después de que el peso concluyera septiembre como la moneda más depreciada del mundo, según datos de Bloomberg.

La caída de septiembre alcanzó 6 por ciento, equivalente a 107 centavos.

El diferencial de tasas entre Banxico y la Reserva Federal de Estados Unidos se ubicó en su nivel histórico más bajo, luego de que el banco central mexicano mantuviera sin cambios su tasa de referencia.

Ese diferencial había constituido una de las principales fortalezas del llamado “superpeso”.

La moneda mexicana también resintió una venta generalizada de activos de riesgo, en un contexto en el que los rendimientos de los bonos estadounidenses se dispararon a sus niveles más altos en décadas.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos se ubicó en 5.31 por ciento, mientras que el instrumento mexicano al mismo plazo se mantuvo en 9.63 por ciento.

En ventanilla bancaria, Banamex reportó un precio de venta del dólar en 18.76 pesos, mientras que el precio de compra se fijó en 17.72 unidades por cada billete verde.

El peso se colocó entre las cinco monedas más depreciadas ante el dólar durante la jornada.

Lo acompañaron el lei rumano y el rand sudafricano, que perdieron 1.61 por ciento cada uno; el forínt húngaro, con 1.49 por ciento; el peso chileno, con 1.22 por ciento, y el zloty polaco, con 1.07 por ciento.

Los mercados permanecieron a la espera del dato de empleo en Estados Unidos.

En información relacionada, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron a 197 mil, frente a las 198 mil registradas en el reporte previo, una variación marginal que mantiene la lectura de un mercado laboral todavía firme.

El comportamiento del tipo de cambio en las próximas sesiones dependerá de la evolución del diferencial de tasas entre la Fed y Banxico, así como de la trayectoria de los rendimientos de los bonos estadounidenses, factores que han concentrado la presión sobre la divisa mexicana durante las últimas semanas.