$!Pierde Sinaloa más de 27 mil empleos formales por Ola de Violencia

De abril de 2024 a abril de 2026, Sinaloa ha perdido 27 mil 349 empleos formales, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con el último reporte de esa institución, al cierre de abril pasado el estado registró 587 mil 920 empleos formales, la cifra más baja para ese mes desde el año 2021, por lo que el impacto de la guerra entre facciones criminales en el estado es de cinco años de retroceso en este indicador económico.

Con respecto al año pasado, la pérdida de empleos formales es de 12 mil 632 puestos menos. De hecho, durante los más de 20 meses que lleva la disputa entre los clanes Guzmán y Zambada comenzó, Sinaloa ha perdido empleos en prácticamente todos, excepto por septiembre de 2025 cuando estuvo ligeramente por encima del año anterior.

La crisis económica provocada por la violencia ha generado la reacción de los organismos empresariales agrupados en la Intercamaral, quienes apenas en marzo pasado solicitaron al Gobierno del Estado la declaratoria de emergencia económica, pero esta fue rechazada por el Secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez: “... a pesar de todo eso y a pesar de algunos impactos negativos para algunos negocios... las distintas variables de la economía en Sinaloa se sostienen la inversión extranjera directa, de manera reiterada los representantes de este capital nos han reiterado que se mantienen”, insistió.

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