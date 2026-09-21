$!Pierde Sinaloa siete lugares y cae al sitio 23 en el Índice de Competitividad Económica

Sinaloa perdió este año siete lugares en el Índice de Competitividad Económica, ubicándose en el lugar 23 de las 32 entidades evaluadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En el reporte de 2026, tres entidades tuvieron una caída de siete posiciones en el listado, Chihuahua, Hidalgo y Sinaloa.

En el informe de 2025, Sinaloa se encontraba en el lugar 16, de acuerdo con los parámetros evaluados.

En este 2026, Ciudad de México se mantuvo como la entidad más competitividad, con un nivel muy alto.

El mayor ascenso en el ranking lo alcanzó Quintana Roo, que subió 12 posiciones y se ubicó en el lugar nueve de este año.

Sinaloa cerró este año con un puntaje de 41.77, abajo de los 44.98 puntos de la media nacional en este ejercicio.