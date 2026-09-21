$!Pierde Sinaloa siete lugares y cae al sitio 23 en el Índice de Competitividad Económica

Sinaloa perdió este año siete lugares en el Índice de Competitividad Económica, ubicándose en el lugar 23 de las 32 entidades evaluadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad.
En el reporte de 2026, tres entidades tuvieron una caída de siete posiciones en el listado, Chihuahua, Hidalgo y Sinaloa.
En el informe de 2025, Sinaloa se encontraba en el lugar 16, de acuerdo con los parámetros evaluados.
En este 2026, Ciudad de México se mantuvo como la entidad más competitividad, con un nivel muy alto.
El mayor ascenso en el ranking lo alcanzó Quintana Roo, que subió 12 posiciones y se ubicó en el lugar nueve de este año.
Sinaloa cerró este año con un puntaje de 41.77, abajo de los 44.98 puntos de la media nacional en este ejercicio.
El mejor año que ha tenido Sinaloa en este informe fue en 2022, cuando se ubicó en el lugar 12 del listado. En 2023 se ubicó en el lugar 14, para 2024 subió al 13 y en 2025 bajó al lugar 16, antes de descender al sitio 23.
La Ciudad de México, el lugar más competitivo, sumó una calificación de 62.35. Le sigue Querétaro con 56.77 puntos y después Nuevo León, con 53.99.
En la parte baja, Guerrero es la entidad con más baja puntuación, con 34.26 puntos, seguido de Oaxaca con 34.63 y Michoacán con 36.02.
En el rubro de Innovación y Economía, que mide el tamaño, dinamismo y diversificación de la economía, es encabezado por la Ciudad de México con 62.5 puntos y Sinaloa se ubica en el lugar 27, con 24.87 puntos.
En Infraestructura, que revisa la conectividad y los servicios financieros, igual la Ciudad de México encabeza el listado con un puntaje de 89.72, mientras que Sinaloa ocupa un mejor lugar, el 11, con 37.32 puntos.
En Mercado de Trabajo a Sinaloa también le va mejor. En ese subíndice se revisa la calidad del empleo y la inclusión y el primer lugar lo ocupa Baja California Sur con 7.60 puntos y Sinaloa se ubica en el 7 con un puntaje de 59.85.
En Sociedad y Medio Ambiente, que revisa el bienestar y capital humano, la Ciudad de México encabeza el listado con 68.52 puntos, mientras que Sinaloa se ubicó en el lugar 9, con 54.46.
En Derecho, que evalúa la seguridad y la certeza jurídica, Yucatán es el estado mejor evaluado con un puntaje de 79.62, mientras que Sinaloa se va hasta el lugar 26, con 45.93 puntos.
Y en Sistema político y Gobierno, que revisa finanzas públicas y gestión, Querétaro está al frente con 62.73 puntos y Sinaloa se va hasta el lugar 27, con 29.61 puntos.