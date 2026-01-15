Pilgrim’s invertirá Dls. 1,300 millones en México y sustituirá 35% de las importaciones de pollo

El Secretario de Economía Marcelo Ebrard, anunció una inversión de mil 300 millones de dólares por parte de Pilgrim’s México, durante el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual calificó como “muy relevante” para fortalecer la seguridad alimentaria del País.

La inversión permitirá a México dejar de importar el 35 por ciento del total de importaciones de pollo que actualmente realiza, detalló.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Ebrard explicó que como parte del Plan México el objetivo es incrementar la producción nacional de alimentos.

La empresa avícola, que tiene 38 años de operaciones en territorio nacional, iniciará de inmediato la ejecución de esta inversión estratégica, que generará más de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos.

Fabio Sandri, director general global de Pilgrim’s Pride, reafirmó el compromiso de la compañía con México.

Indicó que la empresa, parte del grupo JBS -la compañía de proteínas más grande del mundo-, ha duplicado su producción en el País en los últimos diez años.

“Hoy estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México. Con mucho orgullo compartimos nuestra intención de invertir mil 300 millones de dólares en el País de ahora hasta 2030”, afirmó.

José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s México, detalló que actualmente la empresa cuenta con 12 mil 600 colaboradores directos en el País y genera alrededor de 50 mil empleos indirectos, principalmente con agricultores, proveedores y socios logísticos.

Añadió que la compañía abastece productos a más de 30 millones de mexicanos.

La inversión de mil 300 millones de dólares en los próximos cinco años se distribuirá geográficamente de la siguiente manera: 200 millones de dólares se destinarán a la zona norte, principalmente en Durango y Coahuila, para la modernización de plantas, instalación de paneles solares y sistemas de generación de biogás; 150 millones de dólares en la zona centro, específicamente en Querétaro e Hidalgo; y, 950 millones de dólares en la zona sur, concentrados en Veracruz, Campeche y Yucatán, donde se duplicará la capacidad productiva, con nuevas plantas de alimento, incubadoras y centros productivos.

Muñoz Velasco resaltó que el proyecto incrementará la capacidad productiva en más de 373 mil toneladas y se alinea tanto con el Plan México como con el Plan de Sustentabilidad Alimentaria, impulsado por el Gobierno federal.

“Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso, vamos a generar más de 4 mil empleos directos que llegan a comunidades rurales, además de generar posibilidades de que el personal crezca”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que esta inversión refleja la confianza y certidumbre que ofrece el País.

“En México queremos que haya inversión privada. Esta apuesta se hace porque les ha ido bien y saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando”, afirmó.

Sheinbaum Pardo reiteró que uno de los objetivos centrales de su Gobierno es garantizar la soberanía alimentaria.

Ebrard destacó que la Presidenta instruyó dar seguimiento puntual al proyecto debido a su impacto económico, social y productivo.

“Al término de la inversión, una parte sustancial de lo que hoy se importa se producirá en México. Esto tiene una implicación directa en la seguridad alimentaria del País”, señaló.

Añadió que actualmente el portafolio de inversiones de la Secretaría de Economía alcanza los 293 mil millones de dólares, y esta inversión de Pilgrim’s forma parte de ese total.