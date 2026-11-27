MAZATLÁN._ Con el objetivo de transformar la cultura organizacional y promover el bienestar de las empresas, el investigador, escritor y empresario Mario Córdova impartió una conferencia sobre liderazgo emocional ante integrantes de Canacintra Mazatlán. Durante la sesión, presentada por el director del organismo, Iván Picos, se abordó la necesidad de construir entornos laborales que se enfoquen en el desarrollo integral del ser humano y en la salud emocional de los colaboradores.

Mario Córdova explicó que en la actualidad las empresas buscan colaboradores con alta capacidad de gestión emocional y actitud proactiva ante los problemas, más allá de sus títulos académicos y experiencia laboral. El conferencista mencionó además que el bienestar emocional requiere un entrenamiento deliberado sobre la propia mente, a la cual definió metafóricamente como una “fábrica de pensamientos”. “El bienestar emocional no es otra cosa más que reflexionar sobre lo que estamos pensando y cómo nos relacionamos con nosotros mismos”, dijo.

Respecto a la regulación emocional, Córdova aclaró que esta no consiste en un positivismo superficial, sino en habitar y entrenar el espacio existente entre el estímulo que se recibe y la respuesta que se elige dar. “Tú no puedes trabajar en que no tengas estrés, ese llega automático. Tú no puedes trabajar que no tengas problemas, esos llegan automáticos. Tú no puedes trabajar, como lo decía yo en el libro, no tener preocupaciones. Esos vienen automáticos, se los aseguro. Lo que sí puedes trabajar es cómo reaccionar”.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue el llamado a desmontar los esquemas de mando autoritarios tradicionales. En esta línea, Córdova instó al sector empresarial a eliminar el mito del “jefe fuerte” basado en el control absoluto, la presión constante o el silencio defensivo, señalando que estos modelos generan fuga de talento e inestabilidad. En su lugar, propuso ejercer una predictibilidad directiva que brinde seguridad emocional a los equipos de trabajo.De la misma forma, el conferencista alertó sobre la “brecha de condicionalidad”, una confusión recurrente en la sociedad actual donde se equipara el tener con el ser y el lograr con el valer.





