$!Por carnaval, hoteles de Mazatlán alcanzan el 85% de ocupación

“Hay que trabajar para que Mazatlán tenga buenos niveles de ocupación todos los días del año”.

El hotelero reiteró ahí está el reto para mantener ocupaciones promedios positivas, como se traían en el 2023-2024.

“Vimos que con anticipación fue mejor que la del año pasado. Así que hay algunos hoteles que tienen espacios”.

Las fechas del carnaval más solicitadas para venir a Mazatlán es el viernes, sábado y domingo, confirmó Pepe Gámez, directivo hotelero, quién citó que la tendencia de este año fue reservar antes, a diferencia del carnaval pasado.

Por el Carnaval de Mazatlán, los hoteles alcanzan el 85 por ciento del cupo. Así que la hotelería avisa que todavía hay disponibilidad si aún están dudando en venir a Mazatlán, indicaron hoteleros.

Estimó que es posible la recuperación como se ha venido trabajando con los esquemas de promoción.

“Todo es posible, no sucede un día para otro, no porque se vaya y se haga un tipo de acción o presencia en alguna feria turística internacional, significa que viniendo de allá ya se trajo un paquete. Tampoco que vaya allá para Cabos o Vallarta o Cancún. Hablo de los que tienen un poquito más de ventaja con nosotros. No porque vayamos allá y tengamos presencia significa que ya nos venimos con 10 vuelos firmados para operar desde Europa o de España”.

Citó que la continuidad, marca el rumbo, como por ejemplo con los vuelos de Estados Unidos, que siguen tocando puertas por años y algún día se van a cristalizar, pero no suceden de la noche a la mañana.

En un análisis de los visitantes que están llegando a Mazatlán especificó que de México es el mercado número uno, 90 por ciento y el 10 solo es extranjero.

“El destino se tornó en un 90-10. Cuando en los 80 era al revés, 90 por ciento de Estados Unidos y 10 por ciento de México. Ahora está a la inversa por condiciones diferentes, los destinos se actualizan y demás”.

En esta dinámica, adelantó que hay una próxima feria turística en Bogotá, Colombia y también es una vitrina importante. Y citó que ha diferencia de la FITUR, es un mercado más cercano y más factible.

“Es un mercado que la gente puede viajar y conectar desde cualquier punto de Sudamérica para Mazatlán, específicamente, vuelas a la Ciudad de México y en un rango entre dos, tres horas de espera, tomas otro vuelo para conectar a cualquier destino del país. Bueno, lo que nos interesa es Mazatlán. Y eso es porque digamos es más factible”.

En cuanto a la percepción que se ha visto afectada, dijo que para nada abona a la promoción.

“Sí, desafortunadamente la imagen, la percepción, no abona de manera positiva, sin embargo, no es privativo nuestro, ocurre en caso todo el país, en general está así”.

“Gracias a la tecnología, ahora tenemos comunicación de otra manera, ya sea vía Zoom, vía Meet, vía telefónica. Pero sí es importante estar presente también en los mercados. En la presencia física es donde nosotros mismos ya tomamos nuestras propias precauciones”, sostuvo que se deben cambiar dinámicas en todo por la inseguridad.

Gámez Valle insistió que esto es un tema nacional, no es un tema focalizado específicamente para Mazatlán, aún y que hayan campañas en contra que digan lo contrario.

Por último, admitió que se han dado cancelaciones en algunos lugares, pero han sido sustituidas por otras nuevas.

“Fue un efecto que yo lo llamaría positivo, me compras con anticipación, te cuesta bien barato. Pero me tienes que comprar y pagar. Y te doy la flexibilidad también de cambiar de fecha, así trabajamos nosotros en los tres resort de la marca Pueblo Bonito”.

Entonces, agregó que los días de carnaval les está yendo bien, indudablemente.

Recordó los vaivenes, desde 2012, que se venían rompiendo récord, le siguió el 2020, la pandemia, y luego se termina la pandemia y para arriba se fue como destino con las mejores ocupaciones hoteleras.

“Desde el 22, 23, 24 y el 25 salvo a principios del primer semestre del 24, que todavía fue un récord. Pero ya a raíz, a raíz del último trimestre del 24, fue cuando nos vimos afectados. Entonces, la meta es lograr los récords que traíamos en 2023 e inicios del 2024”.