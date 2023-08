Señaló que no cobrarán intereses monetarios en lo que esperan el pago correspondiente, en cambio, los intereses por almacenamiento aumentan 60 pesos por tonelada al mes.

“Los créditos se vencen y tienen un plazo, si a partir de ese plazo no se pagan empiezan a cobrar intereses moratorios y esos son muy caros. La ampliación de la prórroga lo único que hizo es no empezar a ejecutar los moratorios, se van a ir, pero sigues pagando intereses normales”, explicó Riveros Echavarría.

Entre los manifestantes hubo agricultores que almacenaron el grano en bodegas no autorizadas por el esquema del Gobierno estatal como federal, debido a la tardanza para seleccionarlas.

“Productores que ya habían entregado y luego les dijeron ‘esta bodega no entra’, ¿cuál es la situación de ellos? Mover el grano es caro, es complicado, no todos pueden hacerlo y no creo que esa debería de ser la solución”, indicó el presidente de AARC.

De las 220 bodegas en el estado, el Gobierno de Sinaloa asignó solo 66 al programa de compra.

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán contaba con contratos para las bodegas que incluían costos de almacenaje como servicios, hasta el mes de agosto. Sin embargo, el retraso ha dejado a los productores a su suerte para pagar de manera directa.

Riveros Echavarría puntualizó la diferencia entre los precios dentro y fuera del esquema de comercialización, pues el programa de Gobierno paga 7 mil pesos por tonelada a diferencia del mercado, que ronda los 4 mil 500 pesos.

“El productor menor de 15 hectáreas tiene que hacer todo lo posible por entrar al sistema y no perder la esperanza, sin embargo, si no entran, si se tardan y le ponen mucho tiempo, esfuerzo y no entran, imagínense ese escenario, tienen que vender a un precio muy barato y con unos intereses muy altos”, dijo.

Por su parte, los productores integrantes de AARC han vendido sus cosechas de manera independiente a precios máximos de 5 mil 200 pesos. Por el momento, en sus bodegas hay alrededor de 10 mil y 15 mil toneladas de maíz.

“De Segalmex y Gobierno del Estado nosotros no hemos movido un grano, aquí lo tenemos todo almacenado”, comentó Riveros Echavarría.

“Lo bueno es que los mínimos no han sido tan bajos aquí, han sido como entre 4 mil 800 y 5 mil 200, que ahorita digo lo bueno pero no es nada bueno”.