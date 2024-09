No obstante, la creación de estos juegos implica una inversión tanto de tiempo como de dinero, y es en este último caso donde muchas compañías fallan; no hay suficientes fondos para lanzar un juego completo al mercado. Es entonces cuando los inversionistas entran en acción.

La industria del azar no tiene tanta inversión

Para quienes no los conocen, los juegos crash son una modalidad de apuesta no tan popular en territorio español, pero sí lo es en México. Aquí las reglas son simples; colocar una apuesta y esperar a que el personaje (un avión o astronauta) ascienda hasta lo más alto, lo cual acarrea un multiplicador. Para ganar, se debe retirar la apuesta antes que este se estrelle o haga “crash”, en cuyo caso se perderá la apuesta.

Los vídeojuegos Indie: una apuesta gigante para la inversión

Una situación similar a la anterior ocurre cuando se habla de juegos de consola y de ordenador; una empresa ya establecida no necesita una gran inversión para lanzarse al mercado. No obstante, la situación cambia cuando se trata de una empresa que recién están comenzando y no tienen el apoyo de sus enormes competidores. Los juegos creados por estas compañías son conocidos entre la comunidad de gamers como «Indie».

La mayoría de estos juegos son creados directamente con los fondos de su creador y director, pero a veces estos fondos no alcanzan para lanzar el producto en la fecha establecida. La ayuda de un inversionista puede ser la solución, y en muchos casos, estos proyectos son publicados en páginas como Kickstarter para que dichos inversionistas puedan apoyar a estas pequeñas empresas.

Según estadísticas del mismo Kickstarter, la página tiene una tasa de éxito del 41 %, o en otras palabras, 4 de cada 10 proyectos logra su objetivo de financiamiento. Sin embargo, para ser justos, es una estadística general y no involucra únicamente a los vídeojuegos.