$!Por qué tener una tarjeta Mastercard

● Opera más de un millón de cajeros: a donde sea que vayas, tienes la posibilidad de retirar efectivo y hacer pagos en lugares donde por lo general no aceptan tarjeta.

● No excedas tu capacidad de pago: mantener unas finanzas sanas es la clave del éxito para alcanzar tus metas y obtener paz mental. Nada se compara con saber que estás al día con tus pagos y que no enfrentarás ningún apuro. Procura hacer uso racional de los meses sin intereses, trata de cubrir el monto total de tu deuda y no solo el mínimo a pagar, y organiza bien tu agenda.

● No uses las apps de tu banco en redes públicas: cuando usas un wifi público para hacer movimientos en tu app bancaria, corres el riesgo de comprometer tu información sensible y que caiga en manos de personas indebidas. Si vas a entrar a tu app, hazlo desde la red de tu casa u oficina, donde sabes que tu conexión es segura.

● No aceptes ayuda en cajeros electrónicos: evita que terceros se acerquen a ti en los ATM con el pretexto de ofrecer ayuda. En un descuido, podrían memorizarse tu NIP y posteriormente sacar dinero de tu cuenta. Si alguien se aproxima a ti en el cajero, cordialmente dile que todo está en orden y cancela de inmediato tu operación.