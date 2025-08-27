Preparan la 28 edición de la Fiesta Amigos de Mazatlán ante un año difícil por la inseguridad.

En este encuentro a realizarse del 27 al 30 de octubre de 2025, la hotelería pretende demostrarles a quienes venden a Mazatlán que lo sigan haciendo porque lo que se dice al exterior no es real, aseguró Edna Yadira Gutiérrez Cruz.

“Aquí lo que nosotros queremos y el objetivo es uno, que los turoperadores o los operadores mayoristas vengan, vivan las experiencias, vivan el destino y se percaten uno, obviamente, de la seguridad que lo que se ve en medios no es la realidad, es una percepción”.

La directora de Marketing y Promoción de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, adelantó que ya se invitaron a 41 Hosted Buyers y 40 empresas turísticas de Mazatlán teniendo citas de negocio. Además van a traer a un Fam de Meeting Planners, prensa especializada en la industria de reuniones y la prensa internacional, de Estados Unidos y Canadá para tener toda la cobertura de los mercados naturales y prioritarios para el destino, y obviamente invitarán a la prensa local.

Así que a los socios amigos de Mazatlán, de cada año y a los nuevos que se han sumado entre las giras promocionales realizadas durante lo que va del año y el anterior se mostrará la transformación que vive Mazatlán en los últimos cinco años.

“Que conozcan los nuevos atractivos que Mazatlán ha estado ofreciendo desde los últimos cinco años, pues ha estado en una constante apertura de nuevos atractivos, si bien, por decir así, el acuario abrió hace dos años y medio y ahorita ya te ofrece una cartera de actividades dentro del acuario que a lo mejor no lo han visto”.

Gutiérrez Cruz reiteró que les van a demostrar que no pasa nada de lo que se dice afuera.

“Esa es la intención, que los operadores que vienen, líneas aéreas que vienen, operadores mayoristas también de Estados Unidos y de Canadá, vengan, conozcan el destino, que vivan las experiencias y su información la actualicen para que nos ayuden a promover, para que nos ayuden a vender el destino y más que nada, que de primera mano se lleven esa vivencia de que aquí es más seguro, que no pasa nada”.

Este año, con la marca “Mazatlán un Mar de Historias” que cumplirá un año de haber sido lanzada, esa será el lema de la Gran Fiesta Amigos para seguir con la consolidación, expresó la directiva.

“Este año es Mazatlán un mar de historias, estamos sumándonos a la campaña del destino, si bien la marca se lanzó en octubre, noviembre, relativamente es nueva, tú bien sabes que para posicionar una marca a nivel nacional, internacional es mucho trabajo, entonces este año que vienen todos los operadores y que ya están familiarizados con la marca y con sus estrategias, reforzaremos la campaña de un mar de historias”.