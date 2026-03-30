¡Prepárate para el calor con Casa Ley!

En este cambio de temporada, Casa Ley tiene los productos más frescos del mercado. Desde mango y papaya hasta nopales y lechuga, la variedad de frutas y verduras que encuentras en sus pasillos es ideal para comer rico y mantenerte sano e hidratado.
Casa Ley destaca por ser la cadena de supermercados líder en el norte de México. Se caracteriza por ofrecer productos que mantienen la calidad local, a precios espectaculares. ¡Acude a tu sucursal preferida y llévate la frescura a tu hogar!
Botanas deliciosas
En este tiempo de calor, no hay nada mejor que disfrutar de unas ricas botanas con alimentos de temporada. Y es que marzo se conoce por ser el mes de las frutas y verduras de más alta calidad.
El Mango es el dulce anticipo del verano. Al ser un excelente antioxidante, ayuda a que la piel y el cabello luzcan saludables. Casa Ley los tiene en su punto para que los degustes con chile en polvo o alguna salsa.
La Papaya es rica en vitaminas y minerales. Su suavidad la hace ideal para un desayuno ligero o para llevar como aperitivo al trabajo.
El Melón, altamente hidratante y bajo en calorías, es el aliado perfecto para empezar el día con energía. Puede ser el protagonista de un plato de fruta fresca, o bien, acompañante de un bowl con granola y yogurt griego.
El Pepino es el snack ideal. Con un toque de Limón y chile piquín promete darle sabor a la tarde familiar. Ambos los encuentras en tu tienda Ley más cercana.
Bebidas refrescantes
Directo de las huertas llega la Naranja, un cítrico altamente nutritivo. Refuerza el sistema inmunológico, combate infecciones y favorece la producción de colágeno en la piel. ¡No puede faltar en tu mesa! Es perfecta para tomar en una refrescante agua fresca.
El Licuado de Mango, con leche, hielo y la deliciosa fruta, se puede disfrutar a cualquier hora. En Casa Ley tienes todos los ingredientes para enfriar y endulzar tu día.
Ensaladas nutritivas
La Lechuga es una hortaliza crujiente y versátil. Además, es la base perfecta para ensaladas frescas que reemplacen la cena caliente. Con ella puedes realizar platillos rápidos y nutritivos.
El Nopal lleva el auténtico sabor de la comida mexicana. Además de mejorar la digestión, es perfecto para complementar desde una carne asada a una ensalada con pepino, aguacate y otras verduras. ¡En Ley lo tienes de la mejor calidad!
Con el Tomate y la Cebolla picados puedes elaborar unas riquísimas salsas, y así alegrar cualquier comida.
En Casa Ley encuentras todo para que la transición al calor sea más fresca y saludable. ¡Ven a tu sucursal preferida y llévate los mejores productos de temporada!