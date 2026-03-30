¡Prepárate para el calor con Casa Ley!

En este cambio de temporada, Casa Ley tiene los productos más frescos del mercado. Desde mango y papaya hasta nopales y lechuga, la variedad de frutas y verduras que encuentras en sus pasillos es ideal para comer rico y mantenerte sano e hidratado.

Casa Ley destaca por ser la cadena de supermercados líder en el norte de México. Se caracteriza por ofrecer productos que mantienen la calidad local, a precios espectaculares. ¡Acude a tu sucursal preferida y llévate la frescura a tu hogar!

Botanas deliciosas

En este tiempo de calor, no hay nada mejor que disfrutar de unas ricas botanas con alimentos de temporada. Y es que marzo se conoce por ser el mes de las frutas y verduras de más alta calidad.

El Mango es el dulce anticipo del verano. Al ser un excelente antioxidante, ayuda a que la piel y el cabello luzcan saludables. Casa Ley los tiene en su punto para que los degustes con chile en polvo o alguna salsa.

La Papaya es rica en vitaminas y minerales. Su suavidad la hace ideal para un desayuno ligero o para llevar como aperitivo al trabajo.