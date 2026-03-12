Presenta Changan Culiacán cuatro revolucionarios modelos automotrices para Sinaloa

Changan Culiacán, la marca automotriz china, llevó a cabo la presentación especial a clientes e invitados de cuatro de sus más destacadas unidades automotrices, con características que vienen a revolucionar la conducción. En su amplia sala de exhibición, clientes e invitados pudieron apreciar el arribo de las unidades llamadas Alsvin Plus, CS35 Max, CS55 Plus y la CS75 Plus, cada una de ellas con cualidades que las hacen únicas en su segmento, combinando innovación, diseño, seguridad, rendimiento, potencia, confort, tecnología y mucho más. Changan, es una de las tres marcas más importantes en China y a nivel mundial, cuenta con más de 160 años de existencia en el mercado, y una presencia en más de 60 países, abriendo dos agencias en Sinaloa, una en Mazatlán y la segunda en Culiacán José Sáinz, gerente comercial de Changan Culiacán, agradeció la presencia de todos los invitados a esta presentación y destacó que hoy todos serían testigos de la evolución de la nueva modalidad y movilidad en la ciudad.

Changan Culiacán viene a conquistar a los sinaloenses con sus nuevas unidades.

”En Changan, se tiene una cultura que no se diseñan autos para el presente, sino para el futuro, el cual ya nos alcanzó en este 2026. Tenemos claro que en Culiacán, los culichis somos una plaza exigente, porque en verdad sabemos de potencia, confort, estilo, pero sobre todo, sabemos de valor y hoy con estos lanzamientos, estamos cubriendo esa necesidad”, dijo. Resaltó, que su misión este año será la de consolidar la tecnología de punta y los diseños de vanguardia, las cuales se podrán admirar en estas cuatro nuevas unidades, sin sacrificar la seguridad y el confort que distingue a la marca.

José Sáinz, gerente comercial de Changan Culiacán.

“Lo que verán hoy, es el resultado de años de tecnología, de innovación e ingeniería, y creo vamos a estar marcando una visión global que nos va a colocar como líderes en el segmento automotriz”, resaltó. Sáinz detalló que el modelo Alsvin 2026, es un sedán compacto que servirá como puerta de entrada, ese primer auto que tiene todo, estilo, eficiencia para la movilidad urbana de Culiacán, mientras que la modelo CS35 Plus está enfocada para aquellos que quieren agilidad y conectividad total en su día a día;. La CS55, es la unidad ideal para quienes buscan equilibrio entre el diseño y lo sofisticado, lista para robar miradas por donde circule. “La joya de la corona es sin duda el modelo CS75 Plus, la cual marca totalmente un espacio premium, con una cabina tipo suite tecnológica, la cual se colocará en los más altos estándares aquí en Culiacán. En Changan, nuestra meta no solo es vender autos, queremos crear relaciones de confianza, relaciones duraderas, para que con ello, nosotros seamos amigos, y así tener compañeros más que clientes”, subrayó.

Personal de Changan Culiacán, listos para recibir a los invitados.

Sáinz compartió también que a seis meses de haber abierto en Culiacán, la aceptación de la marca ha sido bastante positiva por parte de los culiacanenses, quienes han reconocido la calidad de sus unidades. “Hoy estamos trabajando en la consolidación de la marca, estamos trabajando mucho en ello, sabemos que estamos pasando por una mala situación en el estado, pero creo hoy estamos viviendo una nueva realidad, nos ha ido bastante bien en el último trimestre, ya hay muchas unidades Changan circulando por la ciudad, y eso habla de que estamos en el gusto de la gente”. Resaltó que si algo distingue a Changan, es sin din duda su seguridad y confort, pero ahora con estos nuevos modelos, se viene a marcar tendencia, gracias a su tecnología de punta, que ninguna otra unidad la trae. Changan, detalló, ofrece unidades con las dos tecnologías, de combustión normal y la híbrida, contando con el sistema Reev, es decir, autos 100 por ciento eléctricos, con un motor de combustión, el cual funciona como un generador de energía, lo que permite recorrer una autonomía de mil 200 kilómetros con un solo tanque y con una sola carga. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alsvin Plus.

Alsvin Plus Llega con un rediseño que refuerza su presencia y tecnología, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan eficiencia y comodidad en un sedán moderno. -Parrilla renovada con un diseño más imponente y aerodinámico. -Faros alargados, que aportan un frente más dinámico y agresivo. -Interior rediseñado con asientos en piel que elevan la experiencia de confort.

-Encendido por botón, que facilita el acceso y arranque del vehículo.

- Conectividad Apple CarPlay y Android Auto para integrar el smartphone de forma

sencilla.

-Cámara de visión 540°, que ofrece mayor cobertura visual y reduce puntos ciegos

para mejorar la seguridad al conducir.

El CS35 Max Destaca por su diseño moderno y un desempeño pensado para quienes buscan mayor dinamismo en la conducción. -Motor 1.5L Turbo de 178 hp, que ofrece un manejo ágil sin comprometer la eficiencia de combustible.

-Nuevo diseño frontal con una parrilla más sofisticada.

Asientos en piel que aportan mayor confort en cada trayecto. -

Conectividad inalámbrica, que permite vincular múltiples dispositivos móviles.

Sistema DVR, grabadora de conducción que registra el trayecto para mayor seguridad.

-Tecnologías ADAS de asistencia al conductor, como alerta de abandono de carril, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia.

CS55 Plus.