$!Presenta Sheinbaum Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este viernes el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual será la guía del Gobierno para definir las prioridades en materia económica, social y política en el sexenio, y que contará con la participación del pueblo de México, a través de foros que se llevarán a cabo en todo el país del 6 al 19 de enero.

“Nosotros creemos que con el Plan México y el Plan de Desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía”, destacó durante la conferencia matutina.

Agregó que el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México representan una visión que concibe a la educación, a la salud y a la vivienda como derechos del pueblo; y que busca sobre todo, el bienestar de las y los mexicanos.

“Una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. O sea, el desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar”, agregó.

Los cuatro ejes del plan: Hacienda

El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 tiene cuatro ejes generales en los que se abordan las 14 Repúblicas presentadas por Claudia Sheinbaum en sus 100 compromisos: Gobernanza con justicia y participación ciudadana; Desarrollo con bienestar y humanismo; Economía moral y trabajo; así como Desarrollo sustentable.