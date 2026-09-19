$!Presentan la Expo Feria Canaco 2026; celebrará 41 años con música, gastronomía y atracciones

MAZATLÁN._ Con la intención de impulsar al comercio y ofrecer un espacio de convivencia familiar, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán anunció una edición más de la Expo Feria Canaco 2026, que contará con atracciones, gastronomía, música y promociones especiales, y se celebrará del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Con 21 juegos mecánicos, área gastronómica, espacios comerciales, promociones familiares y conciertos durante los fines de semana, la edición número 41 de esta Expo Feria tendrá como sede la explanada del Sam’s Club y contará con las presentaciones de grupos como La Sonora Dinamita, Los Cadetes Internacionales, La Promesa, Punto Final, La Renta, Mandrake, Nico Flores y DJ Memo Aguirre. Durante la presentación oficial, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, destacó que la feria representa más de cuatro décadas de historia y colaboración con los comerciantes. “Cuando hablamos de 41 años, hablamos de historia, compromiso y trabajo de la mano con los comerciantes que año con año depositan su confianza en nosotros. La Expo Feria representa un periodo para buscar nuevos clientes, establecer alianzas y hacer visibles nuestros negocios de una manera distinta”, comentó.

La dirigente empresarial explicó que el evento funcionará como escaparate para que los negocios promocionen sus productos y servicios, establezcan alianzas y lleguen a nuevos clientes, por lo que para esta edición, Canaco estableció la meta de superar los 100 mil visitantes durante las poco más de tres semanas de actividades. “Nuestro compromiso como Cámara de Comercio es recibir a más de 100 mil personas durante la Expo Feria. Alcanzar esa asistencia permitirá hacer visibles todas y cada una de las marcas que apuestan por participar con nosotros”, dijo. El acceso será mediante pulsera y tendrá un costo de 150 pesos, después de tres años sin incrementos en la tarifa, donde el boleto incluirá el uso ilimitado de los 21 juegos mecánicos instalados en el recinto. Para el primer día se anunció una promoción de 2x1, por lo que dos personas podrán ingresar pagando una sola entrada, promoción que será válida únicamente durante la jornada inaugural. Además, durante todos los martes y miércoles de la feria estará disponible la promoción de tres entradas por el precio de dos.