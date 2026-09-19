$!Presentan la Expo Feria Canaco 2026; celebrará 41 años con música, gastronomía y atracciones

MAZATLÁN._ Con la intención de impulsar al comercio y ofrecer un espacio de convivencia familiar, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán anunció una edición más de la Expo Feria Canaco 2026, que contará con atracciones, gastronomía, música y promociones especiales, y se celebrará del 12 de noviembre al 6 de diciembre.
Con 21 juegos mecánicos, área gastronómica, espacios comerciales, promociones familiares y conciertos durante los fines de semana, la edición número 41 de esta Expo Feria tendrá como sede la explanada del Sam’s Club y contará con las presentaciones de grupos como La Sonora Dinamita, Los Cadetes Internacionales, La Promesa, Punto Final, La Renta, Mandrake, Nico Flores y DJ Memo Aguirre.
Durante la presentación oficial, Francisca de los Ángeles Cázarez Oliveros, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán, destacó que la feria representa más de cuatro décadas de historia y colaboración con los comerciantes.
“Cuando hablamos de 41 años, hablamos de historia, compromiso y trabajo de la mano con los comerciantes que año con año depositan su confianza en nosotros. La Expo Feria representa un periodo para buscar nuevos clientes, establecer alianzas y hacer visibles nuestros negocios de una manera distinta”, comentó.
La dirigente empresarial explicó que el evento funcionará como escaparate para que los negocios promocionen sus productos y servicios, establezcan alianzas y lleguen a nuevos clientes, por lo que para esta edición, Canaco estableció la meta de superar los 100 mil visitantes durante las poco más de tres semanas de actividades.
“Nuestro compromiso como Cámara de Comercio es recibir a más de 100 mil personas durante la Expo Feria. Alcanzar esa asistencia permitirá hacer visibles todas y cada una de las marcas que apuestan por participar con nosotros”, dijo.
El acceso será mediante pulsera y tendrá un costo de 150 pesos, después de tres años sin incrementos en la tarifa, donde el boleto incluirá el uso ilimitado de los 21 juegos mecánicos instalados en el recinto.
Para el primer día se anunció una promoción de 2x1, por lo que dos personas podrán ingresar pagando una sola entrada, promoción que será válida únicamente durante la jornada inaugural.
Además, durante todos los martes y miércoles de la feria estará disponible la promoción de tres entradas por el precio de dos.
En lo que respecta a la cartelera musical, las presentaciones comenzarán el viernes 13 de noviembre con La Promesa, mientras que el sábado 14 se presentará Grupo Punto Final.
El viernes 20 estará Grupo La Renta y el sábado 21 La Sonora Dinamita, mientras que para el viernes 27 se programó a Mandrake y el sábado 28 estará Nico Flores.
Finalmente, la cartelera cerrará el viernes 4 de diciembre con DJ Memo Aguirre y el sábado 5 con Los Cadetes Internacionales.
Cázares Oliveros mencionó que además de los conciertos y juegos mecánicos, la feria contará con área gastronómica, espacios de convivencia y módulos para la promoción de empresas locales.
La representante de la Canaco en el puerto, informó que todavía quedan algunos espacios disponibles para expositores, además de opciones de patrocinio y publicidad para las empresas, por lo que las personas interesadas podrán acercarse al equipo de ventas de Canaco o solicitar información mediante las redes sociales del organismo empresarial.
Asimismo, invitó a las familias mazatlecas a participar en el evento y celebrar los 41 años de una actividad que busca fortalecer al comercio, los servicios y el turismo del municipio.
Por lo que destacó que el evento busca reconocer el esfuerzo, la innovación y el crecimiento alcanzados por los sectores del comercio, los servicios y el turismo de Mazatlán, además de ofrecer a la ciudadanía un espacio de convivencia familiar y acercamiento con los negocios locales.
“Iniciamos formalmente el camino de un nuevo ciclo que reconoce su origen y que hoy me corresponde coordinar. Asumimos el compromiso de fortalecer a los sectores que representamos: el comercio, los servicios y el turismo”, puntualizó.
De esta forma, con una cartelera dirigida a públicos de distintas edades y promociones para facilitar el acceso de las familias, la Expo Feria Canaco buscará superar la asistencia de ediciones anteriores y generar una mayor derrama para los comerciantes participantes.
Por lo que durante casi un mes, el encuentro combinará entretenimiento y actividad comercial, con la apuesta de consolidarse nuevamente como un escaparate para los negocios locales y un espacio de convivencia para las familias de Mazatlán.
CARTELERA MUSICAL
Viernes 13 de noviembre: La Promesa
Sábado 14 de noviembre: Grupo Punto Final
Viernes 20 de noviembre: Grupo La Renta
Sábado 21 de noviembre: Sonora Dinamita
Viernes 27 de noviembre: Mandrake
Sábado 28 de noviembre: Nico Flores
Viernes 4 de diciembre: DJ Memo Aguirre
Sábado 5 de diciembre: Los Cadetes Internacionales