$!Presentan la nueva torre ‘Maré Golden Zone Condos’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Casega expertos inmobiliarios e Ideas Urbanas presentaron con gran entusiasmo “Maré Golden Zone Condos”, su próxima torre, moderna y sofisticada con 116 condominios en 15 niveles y 15 diversos tipos de amenidades. Esta presentación se realizó en el Roof Garden del primer edificio de departamentos “San Lorenzo”, enclavado en medio de la ciudad y totalmente vendida. “Maré Golden Zone Condos” es un exclusivo desarrollo residencial de lujo, comodidad y estilo contemporáneo, con las mejores vistas. Sobre el nuevo desarrollo inmobiliario en construcción “Maré Golden Zone Condos”, Gaddiel Hernández, director de la desarrolladora Ideas Urbanas, explicó que está diseñado con una impresionante estructura rodeado de olas por todos los ángulos formando un gran oasis del pacífico en pleno corazón de la Zona Dorada, la mejor área turística de Mazatlán.

La gran torre “Maré Golden Zone Condos” estará ubicada en la Avenida Playa Gaviotas, y disponible a solo unos pasos del Océano Pacífico como un exclusivo desarrollo residencial de lujo, comodidad y estilo contemporáneo con interiores de elegancia y funcionalidad creando un ambiente acogedor. El diseño es una manifestación de modernidad pensado para ofrecer un espacio que no solo sea estéticamente atractivo, sino también funcional y cómodo, expuso. Cuenta con alberca estilo infinity, creando la ilusión de que el agua se extiende hasta el horizonte y su Roof Garden, un espacio único para disfrutar de las vistas panorámicas únicas hacia el océano y la ciudad.

Gaddiel Hernández sostuvo que la primera experiencia que les respalda como desarrolladores es el fraccionamiento Costa del Sol, dentro del Fraccionamiento El Cid; la torre “San Lorenzo” a unos pasos del malecón, del concepto en medio de la ciudad; y “Maré Golden Zone”, que ha sido proyectado para concluir en el año 2028. Pero la corona es el próximo desarrollo residencial “Maré Golden Zone Condos”. El desarrollador comentó que contará con más de 15 amenidades como tres jacuzzi, asadores, sky bar, fogateo y mini golf, área de amenidades, ludoteca, sala de usos múltiples, sala de trabajo, gym y sala de TV, que harán del patrimonio altamente rentable con las mejores vistas frente al mar. “Maré Golden Zone Condos” cuenta con la insignia de Inversión segura otorgada por el Ayuntamiento de Mazatlán, certificando que cumple con todos los permisos y requisitos legales, garantizando transparencia y confianza en tu inversión.

‘San Lorenzo’ con vista impresionante al Océano Pacífico y a la ciudad El director del desarrollo, Gaddiel Hernández, destacó del primer producto inmobiliario que consta de 22 departamentos de uno y dos recámaras, dos baños, una estancia, y se encuentran cómodamente distribuidos entre cinco niveles. Está ubicado en la calle Río San Lorenzo, número 502, en el fraccionamiento Palos Prietos, a unos metros del malecón de Mazatlán.

Además, cuenta con estacionamiento y un Roof Garden con vista al impresionante Océano Pacífico y a la ciudad.Está ubicado en la calle Río San Lorenzo, número 502, en el fraccionamiento Palos Prietos, a unos metros del malecón de Mazatlán. Y lo mejor, agregó que ya se encuentra totalmente vendido respaldado en confiabilidad y punta de lanza de espaciosos y elegantes condominios frente al mar, que las firmas Ideas Urbanas y Cuatro Vértices cristalizaron en un edificio inteligente y sofisticado. El directivo les mostró el edificio de “San Lorenzo” que inició obras en el 2022, cuando se puso la primera piedra y que destaca su novedoso jardín central vertical, el Roof Garden y los departamentos que sobresalen por su amplitud, de 103 y 118 metros cuadrados de superficie y comodidad, además de la seguridad digitalizada que les respalda.

Maré Golden Zone Condos Este próximo desarrollo residencial en la Zona Dorada contará con más de 15 amenidades: • Próxima torre, moderna y sofisticada • 116 condominios en 15 niveles • Alberca estilo infinity, creando la ilusión de que el agua se extiende hasta el horizonte • Roof Garden, un espacio único para disfrutar de las vistas panorámicas únicas hacia el océano y la ciudad • Tres jacuzzi • Asadores • Sky bar • Fogateo • Mini golf • Área de amenidades • Ludoteca • Sala de usos múltiples • Sala de trabajo • Gym • Sala de TV

Departamentos ‘San Lorenzo’ Este primer edificio de departamentos con vista impresionante al Océano Pacífico y a la ciudad consta de: • 22 departamentos de uno y dos recámaras, con dos baños cada uno • Una estancia • Se encuentran cómodamente distribuidos entre cinco niveles • Cuenta con estacionamiento • Un Roof Garden con vista al impresionante al Océano Pacífico y a la ciudad