$!Presentan ‘La Rioja’ en Mazatlán: torres de departamentos en un residencial privado

MAZATLÁN._ En el marco de su 14 aniversario, Casega, expertos inmobiliarios, presentó su próximo gran proyecto: La Rioja Residencial Privado, con 153 departamentos distribuidos en 24 torres, y diversos tipos de amenidades. La presentación se realizó en el Roof Garden de Solana Bay Condos, la torre con 15 condominios, elevador y alberca que se encuentra a apenas unas cuadras del malecón de Mazatlán. La Rioja Residencial Privado es un desarrollo exclusivo que busca satisfacer la alta demanda de vivienda con un estándar de calidad en una zona estratégica. Con precios desde un $1 156 000, su construcción se lleva a cabo en tres fases.

En relación con este proyecto, Gaddiel Hernández, Director Comercial de Casega Inmobiliaria, comentó que con La Rioja ofrecen edificios de tres niveles con seis departamentos de 56.60 m² de construcción, todos con dos recámaras amplias y dos baños completos, superando la oferta promedio de la zona, que suele incluir un solo baño.

Teresa Lizárraga, Gerente del Proyecto, destacó que este desarrollo será el primer coto privado en la zona, ubicado sobre la Avenida San Miguel en Pradera Dorada, a solo minutos del Estadio El Encanto y de importantes centros educativos como la Facultad de Medicina de la UAS, la Universidad Politécnica de Sinaloa y el Instituto Tecnológico de Mazatlán. Con el objetivo de resguardar la seguridad y privacidad de sus residentes, La Rioja contará con caseta de seguridad y acceso controlado las 24 horas, una característica única en su ubicación.

También tendrá amenidades como dos albercas, gimnasio al aire libre, chapoteadero, áreas verdes, área de asadores y área de juegos infantiles. Asimismo, los departamentos en niveles superiores contarán con bodegas en el techo para almacenamiento o lavandería, optimizando el espacio interior. Gaddiel Hernández subrayó que la primera etapa de La Rioja estará lista en 2 años, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan su primer patrimonio o una inversión con alta plusvalía. “La Rioja fue diseñado y pensado para las familias que están buscando su primera vivienda o que también están buscando invertir en un proyecto para renta, por la cercanía con muchas universidades como lo que es la Facultad de Medicina, la UPSIN. Y pues todo este mercado estudiantil está buscando privacidad, un buen lugar cerca de su escuela”, mencionó Hernández.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con el distintivo de Inversión Segura otorgado por el Ayuntamiento de Mazatlán, lo que garantiza la certeza jurídica y el cumplimiento de todos los permisos requeridos.

Solana Bay Condos: un éxito consolidado

Ubicado estratégicamente en la zona de Palos Prietos, a solo tres cuadras del malecón y con una vista panorámica envidiable, Solana Bay es hoy una realidad.

Tras años de desarrollo, este exclusivo edificio de 7 niveles y 15 condominios con elevador, estacionamiento techado e interiores de lujo, ha comenzado su proceso de entrega y escrituración. Con una arquitectura vanguardista y amenidades de lujo como un Rooftop exclusivo con Alberca, el director del desarrollo, Gaddiel Hernández, compartió que el proyecto se vendió en un 80% durante sus primeros meses de preventa. Actualmente, solo quedan dos unidades disponibles desde 2.7 millones de pesos, con dos recámaras y dos baños cada una.

La Rioja Residencial Privado

La primera fase de este desarrollo ya se encuentra en preventa, y se espera que esté lista en dos años. Para facilitar la adquisición, se ofrecen diversos esquemas de financiamiento y el uso de créditos como Infonavit, Fovissste o hipotecarios. ●153 departamentos de 56.60 m², con 2 habitaciones, 2 baños completos, espacio sala-comedor-cocina, cuarto de lavado, cajón de estacionamiento para un auto, patio para planta baja y bodega en techo para segundo y tercer piso. ●Construcción en un terreno de 15,000 m². ●Barda perimetral y acceso controlado. ●2 albercas. ●Asadores. ●Área de juegos infantiles. ●Área de ejercicio al aire libre. ●Áreas verdes.

Solana Bay Condos

Torre en Río Presidio 701, Fraccionamiento Palos Prietos. A trescientos metros de la playa y 10 minutos de la Zona Dorada. ●7 niveles. ●15 condominios. ●Elevador. ●Estacionamiento techado. ●Interiores de lujo. ●Rooftop con Alberca. ●Asoleaderos

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