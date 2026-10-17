$!Presentan nueva estrategia de promoción turística para proyectar los atractivos de Culiacán

CULIACÁN._ Con el objetivo de articular acciones estratégicas que potencien el desarrollo económico y turístico de la capital del estado, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, encabezó en Culiacán una reunión de trabajo con representantes del sector hotelero, prestadores de servicios turísticos e instituciones clave del sector productivo. La reunión se da en un contexto de la ola de violencia que sigue imparable en todos las zonas de Culiacán y ante la pérdida de empleos en Sinaloa en este 2026, que encabeza el municipio, según los datos del IMSS.

A través de un comunicado, Sectur informó que durante el encuentro, en el que participaron organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y la Cámara Nacional de Comercio, se presentó la nueva estrategia integral de promoción turística para proyectar los atractivos de la ciudad. Asimismo, se compartieron los detalles y el alcance del portal especializado Visit Culiacán Travel y sus plataformas digitales, herramientas diseñadas para posicionar a la capital sinaloense como un destino atractivo para el turismo de negocios y de esparcimiento.