$!Presentan proyecto ‘A qué sabe Sinaloa’ al personal del Centro de Negocios de la Embajada de Suiza en México

Lo que se busca es que la aspiración en Sinaloa sea ser chef, cantante de banda, beisbolista, no inclinarse por las actividades ilícitas, sino cambiar al chip. contar las historias aspiracionales, dijo.

Noroeste, un contrapeso en Sinaloa

En la reunión, el director general de Noroeste, Adrián López Ortíz, manifestó que este diario fue fundado ya hace 50 años donde la idea era formar ciudadanos, nació en el tiempo de la Operación Cóndor y el auge del narco.

”Y la lógica era esa, hacer contrapeso, pero al mismo tiempo crear comunidad y desde esa lógica hacemos periodismo crítico, yo sé que a veces no somos tan cómodos, a veces no caemos muy bien, pero la otra parte es cómo construimos comunidad haciendo contenidos, entendiendo que estamos en Sinaloa, esto de las narrativas”, continuó López Ortiz en la reunión con el director de Swiss Business Hub México, Rubén Araiza Días y la Oficial de Comercio de Suiza, Michelle Arano Pompa.

”Fuimos el primer medio del país en tener un protocolo ético periodístico para contar la violencia distinto de como lo cuenta todo el país, nosotros no reproducimos videos de violencia, no violamos derechos de menores con fotos, no hacemos ese tipo de cosas, pues claro, dejamos de ir mucho tráfico, pero al final queremos contribuirle a la comunidad, estos protocolos nacieron justo 2008, 2010 cuando se puso muy difícil”.

Pero recalcó que sin dejar de señalar lo que está mal también se debe poner cosas buenas a la conversación positiva.

”Entonces A qué sabe Sinaloa es parte de esa conversación positiva que hacemos, hacemos muchas otras cosas como eventos, como conferencias, como congresos, pero A qué sabe Sinaloa es nuestra primera producción cinematográfica, Noroeste es ahorita un grupo de siete empresas, entre ellas una productora con contenidos de esta calidad, nacimos como un periódico y ahora somos estas siete cosas”, subrayó el director general de Noroeste.

Añadió que el estigma de Sinaloa en materia de seguridad y narcotráfico está ahí, muy ganado a pulso tristemente, pero también se tiene que poner del otro lado y si no se hace todo ese vacío lo van a llenar todas las productoras que vienen a hacer series de narcos.

Felicitan a Noroeste y muestran interés por difundir A qué sabe Sinaloa en la Embajada de Suiza en México y en dicho país

Por su parte el director del Centro de Negocios de la Embajada de Suiza en México, Araiza Díaz, felicitó a López Ortiz por este trabajo y mostró su interés por difundir esta docuserie en la Embajada de Suiza en México y en dicho país.

”Lo que me parece que es de suma importancia es cambiar la narrativa y el enfoque, en lo particular yo soy anti series de narco, no las veo, prefiero leer”, continuó, entre otros puntos, “este tipo de acciones viene encaminada de manera objetiva, como contenido de alto nivel, nos permite mostrar a Sinaloa desde otro ángulo, desde otra perspectiva y ayudar o abonar un poco a cambiar esta imagen que tiene”.

”Yo no sé si podamos compartir ese contenido, porque a mi me gustaría incluso compartir en línea para promover ésto, la gastronomía y los atributos que tiene Sinaloa, creo que podemos empezar a abonar compartiendo lo bueno, nosotros vamos a realizar un reporte después de nuestra visita, ese reporte se envía a Suiza y también lo vamos a publicar en nuestro boletín dentro de la Embajada donde vamos a platicar un poco de las experiencias que tuvimos”.