$!Presentan Solana Bay Condos en ‘Open House’ previo a su entrega en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente marcado por la camaradería, el entusiasmo y el interés del público, el complejo residencial Solana Bay Condos, desarrollado y comercializado por Casega Expertos Inmobiliarios, llevó a cabo su “Open House”, evento que permitió conocer de primera mano este proyecto inmobiliario que se encuentra en la etapa final de su construcción, a pocos días de su culminación total. Durante esta muestra al público, el fundador, CEO y director Comercial de Casega, Gaddiel Hernández, compartió que Solana Bay Condos es el resultado de 15 meses de trabajo constante y planeación, en los que se consolidó una propuesta pensada para responder a las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario en Mazatlán, combinando ubicación, diseño y funcionalidad.

Para Hernández, este proyecto residencial está enfocada tanto para quienes buscan un espacio para vacacionar, como para aquellos que desean invertir en una propiedad de alta plusvalía en Mazatlán. “Estamos muy emocionados, muy satisfechos después de este tiempo que estuvo el proyecto en obra, donde afortunadamente se tuvo una buena preventa de ‘Family and Friends’ y de clientes que confiaron en este proyecto de 15 condominios aquí en Mazatlán a solo tres cuadras del malecón”, comentó. “Es por eso que nos da mucha satisfacción el poder entregar el proyecto en tiempo y en forma”.

El desarrollador inmobiliario expresó que la respuesta del público ha sido altamente favorable desde las primeras etapas del proyecto, logrando la venta de 13 de los 15 condominios que integran la torre, incluso antes de su entrega formal. En ese sentido, destacó que este resultado refleja la confianza de los compradores que apostaron por el proyecto desde la preventa y que hoy están próximos a recibir sus unidades conforme a los tiempos establecidos. “Ya realmente solo nos quedan dos unidades disponibles, un penthouse en el último piso con vista parcial hacia el mar y un departamento, entonces muy agradecidos por la confianza, y pues recordar que somos una gran oportunidad para todas las personas que buscan utilizar un crédito hipotecario en su compra e inversión aquí en Mazatlán”, dijo. “La verdad que la ubicación es ideal para aquellas personas que quieran tener una vivienda para venirse de vacaciones como también para ponerla en renta vacacional”.



Un proyecto residencial con ubicación estratégica Solana Bay Condos es un exclusivo complejo habitacional de siete niveles y 15 condominios, ubicados en el fraccionamiento Palos Prietos, una de las zonas con mayor demanda y crecimiento en Mazatlán. El desarrollo se encuentra a solo tres cuadras del Malecón de Mazatlán y a 300 metros del mar, además de contar con cercanía inmediata a una importante área comercial que incluye supermercado y diversos servicios, además estar a pocos minutos del centro de la ciudad. Con la finalidad de ofrecer comodidad y un estilo de vida integral, el proyecto se diseñó integrando estacionamiento asignado y techado, elevador con capacidad para ocho personas y salón de entretenimiento. Asimismo, se cuenta con un roof top, el cual se convierte en uno de sus principales atractivos al contar con un área de asador, asoleaderos y alberca, espacios pensados para el descanso, la convivencia y la vida social. A esto, se le suma una conectividad privilegiada que permite llegar en aproximadamente 10 minutos tanto a la Zona Dorada como al Centro Histórico, dos de los puntos más emblemáticos del puerto, posicionando a Solana Bay Condos como una opción atractiva para vivienda permanente, segunda residencia o renta vacacional.



Una inversión con plusvalía Gaddiel Hernández expresó que el desarrollo se ubica en una zona con alta plusvalía, lo que representa una oportunidad sólida para quienes buscan invertir en bienes raíces en Mazatlán, pues la cercanía con la playa, el malecón y zonas comerciales incrementa el valor del inmueble y amplía su potencial tanto para uso personal como para generar ingresos a través de esquemas de renta. “Recuerden, la ubicación es muy importante en la inversión y estar a tres cuadras del malecón, lo que lo convierte en una excelente decisión, y es esto lo que te ofrece Solana Bay, un complejo inspirado en el estilo de vida de las playas de California”, declaró. El concepto que presenta Solana Bay, comentó, se ve reflejado en su diseño y la experiencia que busca ofrecer a sus residentes, apostando por espacios funcionales, luminosos y orientados al disfrute.