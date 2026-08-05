$!Presentan Somos Musik Fest: El CUM vibrará con lo mejor del regional mexicano en septiembre

MAZATLÁN._ En preparación para el Somos Musik Fest, se llevó a cabo la rueda de prensa del evento que, este 26 de septiembre, reunirá a grandes exponentes de la música regional mexicana en el Centro de Usos Múltiples (CUM) del puerto.

La rueda de prensa le dio una probada al público de lo que se viene. Se llevó a cabo en un autobús turístico que recorrió puntos clave de Mazatlán, desde el maleconcito hasta Olas Altas. El trayecto estuvo lleno de risas, música y fiesta, de la mano de El Mimoso, Los Chavalitos y Los 2 de la S, que le dieron ritmo a la tarde al cantar algunos de sus éxitos más emblemáticos, para deleite de locales y turistas.

El Mimoso expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios mazatlecos tras varios años de ausencia, resaltando su conexión personal con la región. “Estamos uniendo a la música por un bien de decirle a la gente de Mazatlán que Mazatlán también es un puerto alegre, es un puerto donde se vive la música, donde hay eventos, donde la gente puede venir a disfrutar, a pasársela bien”, dijo El Mimoso.

Los artistas compartieron su entusiasmo por presentarse en el puerto debido a la calidez del público mazatleco, e hicieron hincapié en que ya preparan un show inigualable que nadie se puede perder. Además de El Mimoso, Los Chavalitos y Los 2 de la S, el festival también contará con la presentación de Los Alegres de la Sierra, Joel Elizalde, El Chalinillo y Alfredo Montaño.

Somos Musik Fest promete convertirse en un festival inolvidable, lleno de buena música y sorpresas que unirán a los asistentes alrededor del género regional mexicano. La cita es el sábado 26 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM), y si aún no tienes boletos, puedes adquirirlos en www.seatix.com .

Fecha

Sábado 26 de septiembre

Lugar

Centro de Usos Múltiples (CUM)