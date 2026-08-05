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Presentan Somos Musik Fest: El CUM vibrará con lo mejor del regional mexicano en septiembre

Estefany López |
05/08/2026 13:46
05/08/2026 13:46

MAZATLÁN._ En preparación para el Somos Musik Fest, se llevó a cabo la rueda de prensa del evento que, este 26 de septiembre, reunirá a grandes exponentes de la música regional mexicana en el Centro de Usos Múltiples (CUM) del puerto.

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La rueda de prensa le dio una probada al público de lo que se viene. Se llevó a cabo en un autobús turístico que recorrió puntos clave de Mazatlán, desde el maleconcito hasta Olas Altas. El trayecto estuvo lleno de risas, música y fiesta, de la mano de El Mimoso, Los Chavalitos y Los 2 de la S, que le dieron ritmo a la tarde al cantar algunos de sus éxitos más emblemáticos, para deleite de locales y turistas.

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El Mimoso expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios mazatlecos tras varios años de ausencia, resaltando su conexión personal con la región.

“Estamos uniendo a la música por un bien de decirle a la gente de Mazatlán que Mazatlán también es un puerto alegre, es un puerto donde se vive la música, donde hay eventos, donde la gente puede venir a disfrutar, a pasársela bien”, dijo El Mimoso.

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Los artistas compartieron su entusiasmo por presentarse en el puerto debido a la calidez del público mazatleco, e hicieron hincapié en que ya preparan un show inigualable que nadie se puede perder.

Además de El Mimoso, Los Chavalitos y Los 2 de la S, el festival también contará con la presentación de Los Alegres de la Sierra, Joel Elizalde, El Chalinillo y Alfredo Montaño.

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Somos Musik Fest promete convertirse en un festival inolvidable, lleno de buena música y sorpresas que unirán a los asistentes alrededor del género regional mexicano.

La cita es el sábado 26 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM), y si aún no tienes boletos, puedes adquirirlos en www.seatix.com.

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Fecha

Sábado 26 de septiembre

Lugar

Centro de Usos Múltiples (CUM)

Boletos

En www.seatix.com

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