‘Presidencia de Canacintra te hace madurar’: Juan Carlos Lizárraga Mercado

La presidencia de un organismo como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mazatlán te hace madurar, salir de tu zona de confort, comparte Juan Carlos Lizárraga Mercado, director de Café El Marino.

El empresario charla con Noroeste en el marco del 75 aniversario de la Canacintra, y platicando, no tiene más que buenos recuerdos de la cámara, sobre todo, cómo lo hizo crecer como empresario y como persona, y más, dado que asumió la presidencia a corta edad.

“Yo estuve en la Presidencia de la Canacintra del 2005 al 2007, antes ya había estado en la mesa directiva con Ismael Barros, y cuando deja Ismael Barros se me ofrece la Presidencia a mí, y decidí aceptarla”, menciona.

“Tenía 35 años... la verdad que me sentía joven en su momento para tomar las riendas de la Canacintra localmente, pero no, la verdad que fue muy satisfactorio el tiempo que estuve, muchos retos, y la verdad que me dejó un gran sabor de boca”, añade.

Lizárraga Mercado viene de una familia de empresarios, su hermano también fue presidente de la cámara de 1999 al 2001. El director de Café El Marino no duda en reconocer que el liderar la Canacintra Mazatlán fue algo que lo hizo madurar, y aprender mucho en su vida en los negocios.

“Te hace madurar, porque tú estás en la zona de confort, la empresa y todo, y aquí te hace ir a juntas nacionales, a estar en eventos políticos, en las intercamarales, yo creo que fue un aprendizaje, yo creo que fue un aprendizaje y haces un network con los demás presidentes, con la cámara en sí nacional, en los eventos nacionales”.





¿Siente que aprendió mucho en la presidencia?

“Sí, claro que sí, la verdad que es un compromiso, te dicen que te sacaste la rifa del tigre en su momento cuando la tomas, y la verdad que cuando lo dejas dices: la verdad que sí valió la pena’”.





Sobre cómo ve a Canacintra en la actualidad, Juan Carlos sostiene que la observa muy bien en manos de Helena Larsen, actual presidenta, pero también por aquellos que lo sucedieron en el cargo, además, realza lo importante que fue este organismo camaral durante la pandemia de Covid-19.

“Veo a la cámara muy bien, mis respetos para los últimos presidentes, y ahorita con Helena que la verdad está haciendo una excelente labor en la Canacintra aquí local, y la verdad la veo muy bien, una Canacintra sólida”, indica.

“Durante la pandemia participé en algunos zooms ahí de la Canacintra, de las otras cámaras también, pero sí se estuvo muy al pendiente y pidiendo muchas cosas al Gobierno, de apoyos, pero la verdad muy bien la Canacintra se vio muy bien durante la pandemia apoyando al gremio”, subraya.

Recordando su tiempo como presidente, Lizárraga Mercado se queda con lo difícil que era el sacar adelante a la Canacintra con el poco recurso que había, también la realización de las exposiciones , cómo siempre pudieron sacar buenos planes y eventos, con poco dinero.

“Mira, siempre la Canacintra se sacaba la labor casi casi que al día, a mí me tocó hacer todavía las expo Canacintra, que en su momento cada año se hacía, se trataba de mejorar, de hacer más eventos, más cursos y dejar más al gremio, y estar muy al pendiente de todo lo que se hacía en la Canacintra Nacional”, rememora.