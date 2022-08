$!Presidir Canacintra me llenó de orgullo: Emilio Hernández Kelly

A sus 33 años a Emilio Noé Hernández Kelly, director general de la Naviera Tres Marías, le llegó una oferta: presidir la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán.

Primero dudo en aceptar ese reto, pero su familia lo convenció a que se animara y hoy reconoce que fue un honor y un orgullo haber presidido ese organismo lleno de empresarios de mucha fortaleza.

A más de dos años de haber dejado la Canacintra, Emilio reconoce que cuando le propusieron presidir la cámara lo dudó mucho, pues veía a empresarios con más bagaje que él, como Rodolfo Madero, Francisco Villa, y pensaba tal vez en no tener la experiencia para liderar a un grupo de empresarios de ese nivel, pero al final decidió aceptar el reto, y es algo de lo que no se arrepentirá nunca.

“Yo tenía participando en la cámara desde el 2009, 2010, como afiliado primero, y luego cuando fue el presidente Mario Uribe, me invitó de vocal, y me gustó participar en la mesa directiva, y ya nunca dejé de estar presente. Mario me invitaba, o después Francisco Villa, siempre me consideraron en su mesa como vocal”, platicó.