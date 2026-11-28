Actualmente existen préstamos en línea en México con tasas de más del 400% y un Costo Anual Total (CAT) de más de 4,000%. Por lo tanto, resulta fundamental revisar las letras chiquitas antes de firmar, advirtió la fintech yotepresto. “No es ficción, en nuestro país existen préstamos en línea con esos costos. No es raro encontrarse con tasas y CATs de ese calibre, sobre todo en apps y plataformas que ofrecen préstamos en línea urgentes o en minutos. Y ese es justo el problema, porque las personas que recurren a este tipo de crédito están desesperadas y no saben en qué se están metiendo”, señaló Ricardo Arenas, vocero de la empresa. De acuerdo con el ejecutivo, las personas que utilizan esta clase de préstamos suelen terminar con un problema mayor que el que las orilló a solicitarlos, ya que la deuda crece de manera exponencial en pocos días. “Por ejemplo, si sacaste un préstamo de $1,000 con esas condiciones, en 12 meses el adeudo podría ser de más de $40,000. Y eso, sin contar intereses moratorios y gastos de cobranza. De ahí que sea vital leer las letras chiquitas antes de firmar cualquier contrato”, aconsejó.

¿Dónde encontrar las letras chiquitas de un préstamo en línea?

Por ley, todas las plataformas e instituciones que ofrecen préstamos y son reguladas por autoridades financieras deben publicar el CAT y las tasas que cobran. Dicha información suele encontrarse en la esquina inferior derecha del sitio web oficial de cada institución. “Esa información generalmente se encuentra en un enlace que dice costos y comisiones. Si la página de la institución no tiene esa información, hay que tener cuidado porque puede tratarse de una empresa que no está regulada”, advirtió el vocero de yotepresto. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el CAT es un indicador estandarizado del costo del financiamiento que se expresa en términos porcentuales anuales. Esto, con el objetivo de que las personas puedan consultar y comparar los costos y gastos inherentes a los créditos.

¿De cuánto sería un CAT razonable?