Actualmente existen préstamos en línea en México con tasas de más del 400% y un Costo Anual Total (CAT) de más de 4,000%. Por lo tanto, resulta fundamental revisar las letras chiquitas antes de firmar, advirtió la fintech yotepresto.
“No es ficción, en nuestro país existen préstamos en línea con esos costos. No es raro encontrarse con tasas y CATs de ese calibre, sobre todo en apps y plataformas que ofrecen préstamos en línea urgentes o en minutos. Y ese es justo el problema, porque las personas que recurren a este tipo de crédito están desesperadas y no saben en qué se están metiendo”, señaló Ricardo Arenas, vocero de la empresa.
De acuerdo con el ejecutivo, las personas que utilizan esta clase de préstamos suelen terminar con un problema mayor que el que las orilló a solicitarlos, ya que la deuda crece de manera exponencial en pocos días.
“Por ejemplo, si sacaste un préstamo de $1,000 con esas condiciones, en 12 meses el adeudo podría ser de más de $40,000. Y eso, sin contar intereses moratorios y gastos de cobranza. De ahí que sea vital leer las letras chiquitas antes de firmar cualquier contrato”, aconsejó.
Por ley, todas las plataformas e instituciones que ofrecen préstamos y son reguladas por autoridades financieras deben publicar el CAT y las tasas que cobran. Dicha información suele encontrarse en la esquina inferior derecha del sitio web oficial de cada institución.
“Esa información generalmente se encuentra en un enlace que dice costos y comisiones. Si la página de la institución no tiene esa información, hay que tener cuidado porque puede tratarse de una empresa que no está regulada”, advirtió el vocero de yotepresto.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el CAT es un indicador estandarizado del costo del financiamiento que se expresa en términos porcentuales anuales. Esto, con el objetivo de que las personas puedan consultar y comparar los costos y gastos inherentes a los créditos.
El vocero de yotepresto dijo que un CAT razonable en préstamos en línea idealmente debería ser mucho menor que el que cobran las tarjetas de crédito.
“Actualmente, las tarjetas de crédito cobran un CAT que oscila entre el 70% y 120%, ya bastante elevado. Por lo tanto, un CAT razonable podría ser del 35% para abajo, aunque existen otras opciones como los préstamos en línea de yotepresto en las que el CAT promedio es de 26.2%”, destacó.
Yotepresto es una Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La empresa otorga préstamos en línea por hasta $425,000 con tasas desde 8.9%.
Las IFC son plataformas que se ajustan a los lineamientos establecidos en la Ley Fintech y que conectan directamente a personas que buscan un préstamo con gente que quiere invertir prestando su dinero.
Al día de hoy, la fintech ha entregado más de $6,000 millones en préstamos en línea y cuenta con más de 5 millones de usuarios.