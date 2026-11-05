$!Prevé Canaco derrama de $1,377 millones por El Buen Fin en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una expectativa de derrama económica de mil 377 millones de pesos, casi 5 por ciento más que el año pasado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán llamó a aprovechar El Buen Fin 2026 para impulsar el consumo local y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual se celebrará del 13 al 17 de noviembre. Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de Canaco Servytur en Mazatlán, señaló que durante dicha jornada comercial los consumidores podrán encontrar descuentos desde un 5 hasta un 50 por ciento, además de opciones de meses sin intereses en establecimientos participantes. “El Buen Fin no es solo una temporada de descuentos, es una oportunidad para reactivar la economía, fortalecer a los negocios locales y apoyar a las familias mexicanas”, comentó. “Este año el enfoque está puesto especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son parte fundamental del empleo y del desarrollo de nuestras comunidades”.

Cázares Oliveros destacó que la intención es que las compras realizadas durante esos días beneficien a los negocios de Mazatlán y contribuyan a mantener la actividad económica de la ciudad. “En esta edición nuestro mensaje es muy claro: comprar en El Buen Fin es impulsar el comercio formal, apoyar a las Mipymes y fortalecer la economía de los mazatlecos. La derrama económica que estamos estimando para este año es casi un 5 por ciento más que la del año pasado, que será de mil 377 millones de pesos”, declaró. Sobre dicha proyección, la dirigente comercial aclaró que el crecimiento estimado contempla el efecto del aumento de los precios respecto al año anterior, por lo que el incremento en el monto de las compras no necesariamente representa un aumento equivalente en la cantidad de productos vendidos. “Estamos siendo muy precavidos y con mucha realidad al decir que estamos estimando un 5 por ciento, más o menos, casi el 5 por ciento, el incremento que estamos considerando para este año”, manifestó. “¿Por qué estamos considerando un 5 por ciento? Porque hay gente que va a consumir a precios actuales, que ya eso simplemente representa un aumento en el precio de un producto que compraste el año pasado a uno que compraste este año”.