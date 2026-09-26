Prevé sector hotelero de Culiacán recuperar hasta 2028 ocupación previa a crisis de violencia

La hotelería de Culiacán podría recuperar hasta 2028 los niveles de ocupación que tenía antes de la crisis de violencia, estimó José Manuel de las Rivas Flores, presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán.

Detalló que actualmente la ocupación acumulada se encuentra entre 30 y 35 por ciento, mayor al entre 20 y 25 por ciento que registraron hace un año. Sin embargo, mencionó que esta cifra sigue siendo menor a la registrada antes de la ola de violencia que estalló en septiembre de 2024.

El empresario explicó que de seguir la tendencia que registran actualmente y que los hechos de violencia no impacten al sector, la situación podría alcanzar los niveles previos a la crisis de violencia en dos años más.

“Yo estaría esperando que más o menos en un par de años más pudiéramos estar a niveles de lo que fue antes del problema de septiembre del 2024”, dijo.

“Dos años más, si seguimos así. O sea, tendría que pasar, estamos hablando de pasar, el 2026, todo el 2027 y todo el 2028”.

De las Rivas Flores advirtió que mantener los negocios durante ese periodo representa una presión económica importante, pues algunos propietarios han tenido que aportar recursos propios para mantener en operación sus establecimientos.

“Estamos muy, muy apretados con el tema económico y la gente está teniendo que meter su recurso propio”, señaló.

Dijo que pese a la recuperación en ocupación, el sector opera con una estructura reducida, pues los hoteles han cerrado pisos, evitado reemplazar al personal que deja sus puestos y distribuido las mismas actividades entre menos trabajadores.

El empresario señaló que los recortes más fuertes ocurrieron al inicio de la crisis, cuando salieron trabajadores con menor antigüedad, mientras que posteriormente el sector ha buscado conservar al personal restante.

“Estamos todos arriba de un bote y tenemos que sobrevivir hasta donde podamos”.

Detalló que a dos años del inicio de la crisis, alrededor de 10 hoteles de Culiacán permanecen cerrados y, de acuerdo con el dirigente hotelero, no existen condiciones para que vuelvan a operar por ahora.

“Están congelados”, señaló.

El líder hotelero apuntó que los hoteles que permanecen suspendidos no tienen posibilidades de reapertura en el corto plazo.

“Es que no hay forma de que lo pueda haber. Nadie quiere venir a Culiacán”, expresó.