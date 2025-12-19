$!Prevén cierre positivo de 2025 para Mazatlán por alta afluencia turística

MAZATLÁN._ Para lo que resta del año 2025 se tienen muy buenas expectativas para Mazatlán con la llegada de turistas nacionales e internacionales, aseguró la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna. De acuerdo a un comunicado, en estos términos, la funcionaria estatal celebró la llegada a la ciudad del primer vuelo de Regina, Canadá, para sumar ocho rutas directas con dicho país, además de cinco con Estados Unidos en las que se tiene una ocupación arriba del 80 por ciento, sobresaliendo el vuelo de Phoenix, Arizona, con un 92 por ciento. “Tenemos muy buenas expectativas para este cierre de año, empiezan a incrementar la llegada de autobuses charteros por las vacaciones decembrinas. Este viernes recibimos al primer vuelo procedente de Regina, Canadá, eso nos habla de un incremento en el número de pasajeros y en el número de turistas que vamos a estar recibiendo en el puerto de Mazatlán”, afirmó.

Este vuelo estará llegando una vez a la semana los días viernes, con una capacidad de alrededor de 180 pasajeros. Durante la presente temporada invernal, que comprende de octubre de este año a abril de 2025, Mazatlán tiene rutas directas de Canadá desde Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Montreal y Regina, operadas por las aerolíneas WestJet y Sunwing con frecuencia los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Mientras que de Estados Unidos se tienen vuelos procedentes de las ciudades de Phoenix, Dallas, Houston, Minneapolis y Los Ángeles. “El mejor vuelo que tenemos en factor de ocupación es el de Phoenix, por arriba del 92 por ciento, y bueno, son excelentes números, igual en todos los nacionales; se tiene conectividad con gran parte de Canadá, tanto en el oeste, el centro y el este, con todo Canadá tenemos rutas, somos de los destinos del Pacífico mexicano que estamos mejor conectados”, enfatizó.