$!Prevén hoteleros de Mazatlán repunte de visitantes a partir del 20 de diciembre

A partir del 20 de diciembre, hoteleros esperan un repunte mayor de visitantes nacional e internacionales en el invierno de Mazatlán.

Hasta el momento reportan 60 por ciento de cuartos reservados visionando con ello una buena temporada invernal.

La buena noticia para Mazatlán, según los dirigentes hoteleros, será a partir del periodo vacacional de invierno que los mercados nacionales y del extranjero registren un incremento mayor en ocupaciones de las frecuencias aéreas que se podrían mantener hasta semana santa.

Y es que partir de que en octubre empezaron a llegar los primeros vuelos internacionales, los de Canadá a Mazatlán, pero no será a partir del 20 de diciembre que se sentirá un incremento mayor en el tráfico aéreo, estimó José Gámez Valle, directivo de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.

“En la parte fuerte del invierno, en este mes, a partir del 20 hay otro incremento de vuelos y frecuencias y a mediados de enero viene todo lo fuerte de vuelos y frecuencias, que se mantienen hasta semana santa”, destacó.

De hecho, aseguró que los vuelos de las ciudades que tienen conexión del extranjero con Mazatlán vienen saturados.

“La buena noticia es que los vuelos vienen con muy buenos niveles de ocupación, arriba, los vuelos vienen saturados”.

Por la ciudad, agregó que ya se ve presencia de extranjeros, sobre todo por la zona del centro histórico por las noches que ya registra gran movimiento de norteamericanos para algunas propiedades hoteleras de la ciudad.

“Se visualiza una muy buena temporada invernal y la chamba se hizo, se sigue haciendo y se continúa en contacto permanente con todos los aliados comerciales, tanto nacional como los de Canadá para tomarse acciones oportunas”.

El director, destacó que el trabajo de promoción hecho desde la Fiesta Amigos de 2024, se reflejó que continúa un interés creciente por viajar a Mazatlán.

Para José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, promedió un 60 por ciento de reservadas habitaciones de la oferta hotelera local, a partir del 26 de diciembre.

“Las ocupaciones se van a generar a partir del 26 de diciembre al 4 de enero con niveles del 80 por ciento. La gente ya está reservando está preguntando”.