Prevén repunte de ocupación hotelera este fin de semana por el Carnaval en Mazatlán

MAZATLÁN._ Pese a las condiciones adversas, Mazatlán recibirá el grueso de turismo carnavalero este viernes, sábado y domingo, aseguraron hoteleros.

Las reservaciones del inventario de cuartos se mantuvo hasta este jueves al 84 por ciento en promedio, según los empresarios.

Mazatlán depende del motor económico que representa el ingreso por turismo de negocios, deportivo y de placer, cruceros o de fines de semana, siempre y cuando las condiciones de inseguridad no empeoren.

Mientras tanto para las fechas del Carnaval, la mejor reservación se verá reflejada a partir del viernes, sábado y domingo, por lo atractivo que resulta la cartelera de conciertos musicales, coincidieron representantes de la hotelería local.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, le apuesta a que suba del 84 al 90 por ciento la ocupación promedio a partir de este viernes y hasta el próximo lunes carnavalero.

Agregó que en este escenario adverso de violencia, a ellos les toca promover la ciudad y estarán seguros porque hay todo un operativo de seguridad en marcha, desde las carreteras a la ciudad.

“Son cosas que no quisiéramos que pasaran, pero en la parte en la que nosotros pues estamos, nos toca, es promover la ciudad en ese sentido nuestro, esto para la familia, pues ir y ojalá que se generen todas las condiciones para salir de esto adelante”.

Sostuvo que solo privilegiando la buena coordinacion interinstitucional se podrá lograr buenos resultados en este Carnaval, como ya ocurrió en la edición pasada.

“Lo importante es privilegiar el tema humano y hacer esto en coordinación. No es un tema que domine mucho, pero pues a final de cuentas nosotros somos los promotores permanentemente turísticos de la ciudad, indistintamente las condiciones, porque pues estamos en una actividad como es el turismo y eso conlleva a promover nuestros atractivos turísticos”.

Manguart Sánchez habló de toda una cadena que se beneficia de la afluencia turistica en el Carnaval y por lo mismo representa un termómetro para visualizar la Semana Santa, la de Pascua y lo que sigue en el resto del año.

“Todos nos beneficiamos: el comercio, restaurantes, hoteles, transportistas, tour operadores, todo lo que implica, con lo que de alguna manera se correlaciona con el turismo, sabemos que es un impacto económico para Mazatlán donde su economía depende enormemente el turismo”.

Por su parte, Guillermo Romero Rodríguez estimó que la ocupación hotelera en el puerto va a llegar al 80 por ciento.

“Ya los hoteles de hecho del malecón, digo, nosotros y muchos compañeros de la zona, ya casi estamos casi al 100 por ciento. Va a ser un buen Carnaval, estamos muy contentos de esperar, de recibir, de trabajar y de atender a todos los turistas que van a venir desde Chihuahua, del corredor económico, de la parte de Durango, Coahuila, Nuevo León, la parte de Nayarit, Jalisco, Ciudad de México, Baja California, Baja California Norte”, comentó.

“Viene también mucha gente, digo, de Estados Unidos, de California, en los vuelos que tenemos directos con Canadá, todo esto nos ha ayudado mucho. Las bajas temperaturas que hay en Estados Unidos y en Canadá, pues nos van a ayudar también a tener turismo extranjero”.