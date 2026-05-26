Producirá General Motors 80 mil vehículos para México

La empresa General Motors producirá en el país 80 mil vehículos hacia 2030 destinados al mercado nacional como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada en enero de este año. El proyecto fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el Complejo Toluca de la automotriz.

“Agradecer a General Motors, porque eso que fue una idea hace poco más de un año hoy es una realidad. De verdad, muchísimas gracias. Es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Este es el Plan México”, comentó.

Añadió que ser positivo es la obligación de cualquier presidente o presidenta del mundo.

“Lo primero es que hay que ser positivo. Imagínense si uno fuera negativo, lo que traduciría hacia los demás. Siempre hay que ser positivo. Pero en particular, cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante, y eso es lo que hoy estamos viendo”, indicó.

Recordó que el Plan México es producir más en el país para disminuir las importaciones; por ello ante la imposición de aranceles a la producción de vehículos, el objetivo es que las empresas automotrices se queden en México.