Producirá General Motors 80 mil vehículos para México

La empresa General Motors producirá en el país 80 mil vehículos hacia 2030 destinados al mercado nacional como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada en enero de este año. El proyecto fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde el Complejo Toluca de la automotriz.
“Agradecer a General Motors, porque eso que fue una idea hace poco más de un año hoy es una realidad. De verdad, muchísimas gracias. Es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos. Este es el Plan México”, comentó.
Añadió que ser positivo es la obligación de cualquier presidente o presidenta del mundo.
“Lo primero es que hay que ser positivo. Imagínense si uno fuera negativo, lo que traduciría hacia los demás. Siempre hay que ser positivo. Pero en particular, cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante, y eso es lo que hoy estamos viendo”, indicó.
Recordó que el Plan México es producir más en el país para disminuir las importaciones; por ello ante la imposición de aranceles a la producción de vehículos, el objetivo es que las empresas automotrices se queden en México.
Por su parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la producción de 80 mil vehículos protegerá empleos, más inversión y, con ello, los automóviles tendrán más partes hechas en el país, como muestra de que dicho Plan México funciona.
En tanto, el director general de General Motors México, Francisco Garza Rodríguez, detalló que será a partir de 2027 cuando iniciará el ensamblaje local de dos modelos.
La producción se realizará en Ramos Arizpe, Coahuila donde se ubican cinco plantas con más de 5 mil trabajadores. “Creemos en México, invertimos en México y seguimos creciendo con México”, señaló.
Agregó que General Motors tiene 30 años en México y que en la actualidad genera más de 23 mil empleos directos en el país y sus cuatro complejos de manufactura impulsan el desarrollo regional.
En ese sentido, reiteró que cuentan con más de 700 ingenieros mexicanos que diseñan, validan partes y componentes para México y el mundo; con una red de proveeduría de 650 proveedores nacionales a quienes GM compra 28 mil millones de dólares anuales; más de 300 puntos de venta en territorio nacional y más de 40 modelos en el portafolio.
Señaló que se trata de una empresa con responsabilidad social al fomentar la educación de calidad, el cuidado del medio ambiente y el apoyo a las comunidades.
En enero de este año, General Motors informó que invertirá mil millones de dólares durante los próximos dos años como parte de una nueva estrategia con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer la producción de automóviles.
“Nos espera un 2026 de retos importantes, donde adaptaremos nuestra estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes. Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura”, destacó.
En un comunicado, el director de la compañía de automóviles, Paco Garza, dijo que dicha inversión es para responder a las necesidades de sus clientes.
“Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, señaló.
Prosiguió: “Concluye 2025 con resultados sólidos en ventas, un desempeño sobresaliente en diciembre y liderazgo en segmentos clave. Con 198 mil 153 unidades vendidas, se mantiene en el segundo lugar de la industria alcanzando una participación de mercado de 12.2 por ciento”, destacó.