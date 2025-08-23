$!Productores de Sinaloa enfrentan incertidumbre por políticas agrícolas, advierte Sergio Esquer

CULIACÁN._ La agricultura en Sinaloa enfrenta hoy condiciones de incertidumbre y desventaja frente a productores de otros países, debido a políticas públicas poco claras y a la desaparición de esquemas de comercialización y cobertura, señaló Sergio Esquer Peiro, director general del Grupo Chaparral.

En su exposición en el foro “El futuro de Sinaloa: ¿hacia dónde y cómo?”, el también ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán subrayó que la actual falta de certeza sobre precios y mercados afecta directamente la confianza de los productores locales.

“Hoy sembramos sin saber a cuánto y a quién le vamos a dar; esa incertidumbre destruye confianza y nos pone en desventaja frente a productores de otros países que reciben apoyo del Estado”, criticó.

“Se consumen 47.6 millones de toneladas, de las cuales 19.6 millones son de maíz blanco y 28 millones de maíz amarillo. México importaba 17 millones de toneladas; para 2025 se proyectan 25 millones. Esto demuestra que retrocedimos sin que existan políticas que protejan a los productores locales”.

Esquer Peiro señaló que los agricultores sinaloenses han tenido que competir sin un marco de apoyo comparable al de Estados Unidos, donde la planificación agrícola incluye subsidios y leyes actualizadas cada cinco años.

En ese sentido, el empresario enfatizó que los alimentos no son una mercancía más, sino un asunto de seguridad nacional, estabilidad social y soberanía.

“Un país que depende de otros para comer se vuelve vulnerable frente a la crisis económica. Además, garantizar precios accesibles se asocia a empleos y competitividad”, afirmó.