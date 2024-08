CULIACÁN._ La actividad agrícola se encuentra paralizada en la entidad debido a que los créditos financieros por parte del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura están detenidos, derivado de la baja rentabilidad que implica dicho sector, señaló Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas en el Estado de Sinaloa.

“FIRA tiende a sacar sus agrocostos en estas fechas para dar tiempo a tramitar los contratos y todo lo que se implica la tramitología de un crédito, pero en estos momentos no lo ha sacado porque no le representa rentabilidad ahorita la actividad agrícola, entonces ningún ente financiero, la banca o cualquier otro, pues no te va a prestar si de antemano sabes que vas a perder dinero”, dijo.

Vega Román indicó que actualmente el único crédito que existe es aquel que se acuerda entre proveedores y productores, sin embargo, este resulta muy costoso.

“(Afectaría) a la totalidad a todo aquel que requiera crédito, o sea, los productores que tengan recurso propio, puedo decir que son muy pocos, todos los demás ocupan el crédito para comprar semillas, para comprar fertilizante, para reparar maquinaria, todo lo que implica la actividad”.

Mencionó que el próximo ciclo agrícola inicia entre septiembre, octubre y noviembre con producción de frijol, maíz, trigo o garbanzo; no obstante, previo a esos meses se debe preparar la tierra, pero no se ha realizado debido a la falta del circulante económico.

“La actividad económica, principalmente aquí en Sinaloa que gran parte está alrededor de la agricultura, se está viendo muy afectada. La falta de ese circulante que gira alrededor de la preparación y posteriormente siembras, pues ahorita está muy lento y muy detenido, se está notando la falta de circulante cuando deberíamos estar en pleno proceso de preparación de los terrenos”, aputó.

El presidente de la Caades explicó que han tenido acercamiento con FIRA a fin de llegar a un acuerdo con los paquetes tecnológicos y programar la entrega del crédito, montos de los abonos, pero al no existir contratos no hay financiamiento, y a raíz de esto, tampoco lo hay por parte de la banca comercial.

“Hemos estado en pláticas muy cercanas con ellos y están trabajando en esos paquetes tecnológicos pero, al no darles los números, no sacan ningún comunicado y la banca, mientras el FIRA no saque esos comunicados oficiales, no puede acceder a hacer contratos, entonces prácticamente estamos parados”.