$!Promocionan en la CDMX el Carnaval de Mazatlán

MÉXICO._ Con el objetivo de compartir con México y el mundo la grandeza del Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 128, la Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó una rueda de prensa en la Ciudad de México, donde se dieron a conocer todos los detalles de la máxima fiesta del puerto que se realizará del 12 al 17 de febrero bajo el lema “¡Arriba la Tambora!”. Mireya Sosa Osuna, Secretaría de Turismo estatal, señaló que el Carnaval Internacional de Mazatlán es una tradición viva que une a generaciones, además de llenar de música y color las calles y formar parte de la identidad más profunda de su gente. “Hoy, en este espacio que celebra la grandeza de México, traemos el latido de un puerto que canta, que baila y que nunca deja de soñar; traemos a Mazatlán, y con él, a su mayor fiesta: el Carnaval Internacional de Mazatlán, uno de los principales carnavales del mundo. Es hablar de 128 años de historia viva, de generaciones que han heredado la alegría como una forma de identidad y orgullo compartido”, destacó.

La funcionaria estatal estuvo acompañada por Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México; la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, así como representantes del sector turístico, cultural y empresarial, entre otros invitados especiales. La rueda de prensa se llevó a cabo en Punto México, centro de información al visitante ubicado en la planta baja de las oficinas de la Secretaría de Turismo Federal, en la famosa Avenida Masaryk de Polanco, que está dedicado en su totalidad a la promoción de los 32 estados del País como destinos de vacaciones, viajes, exploración y aprendizaje. Sosa Osuna detalló que, del 12 al 17 de febrero de 2026, Mazatlán se convertirá nuevamente en el epicentro de esta fiesta, con una agenda que incluye las coronaciones del Rey de la Alegría (12 de febrero), de la Reina de los Juegos Florales (13 de febrero), de la Reina del Carnaval (14 de febrero) y de la Reina Infantil (16 de febrero), así como el Combate Naval (14 de febrero) y los Desfiles del Carnaval (15 y 17 de febrero). A estas celebraciones se suman las presentaciones artísticas de Edén Muñoz (Rey de la Alegría), Yuridia (Reina del Carnaval), Belinda y Lara Campos (Reina Infantil) y un homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Reina de los Juegos Florales). “Cada febrero, Mazatlán se transforma, el mar se vuelve escenario, las calles se llenan de música, color, y el corazón de su gente late al ritmo de la tambora sinaloense, esa expresión sonora que nos distingue y que, bajo el lema ‘¡Arriba la Tambora!’, es la gran protagonista de esta edición”, apuntó. Para esta edición del Carnaval, se estima una ocupación hotelera del 87 por ciento, la llegada de más de 92 mil turistas, una asistencia superior a 1.2 millones de personas y una derrama económica total estimada de más de mil 100 millones de pesos, consolidándose como un motor de prosperidad compartida, donde los beneficios llegan directamente a la comunidad.