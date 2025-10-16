$!Propone SITIHGA exentar impuestos a propinas de trabajadores gastro-hoteleros

MAZATLÁN._ Tras rendir protesta como líder nacional de Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica, Fernando Martínez Gutiérrez afirmó que impulsará la eliminación de impuestos a las compensaciones salariales.
Además, exigió que las propinas de los trabajadores gastro-hoteleros queden exentas de impuestos.
Ante más de mil 500 asistentes, Martínez Gutiérrez rindió protesta como secretario general del SITIHGA, de la Confederación de Trabajadores de México.
Durante su discurso, Martínez Gutiérrez reconoció los avances laborales alcanzados en los últimos años, como el aumento al salario mínimo, la ampliación del periodo vacacional y la próxima reducción de la jornada laboral.
No obstante, señaló que estos beneficios han sido absorbidos por las empresas, por lo que instó al Estado a eliminar los impuestos a las compensaciones adicionales al salario, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
Propuso eliminar la carga fiscal sobre conceptos que no forman parte del salario base, como aguinaldo, prima vacacional, utilidades, vales de despensa y otras prestaciones de previsión social.
“Los impuestos sobre las horas extras, las habitaciones extras, lastiman a mis compañeras y compañeros”, sostuvo.
Respecto a las propinas, solicitó al Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, el respaldo para impulsar una iniciativa que las excluya del cálculo del Impuesto Sobre la Renta.
En materia de profesionalización, anunció que el sindicato lanzará una aplicación móvil con más de 40 cursos gratuitos de capacitación técnica, operativa y de software, así como clases de inglés.
Esta iniciativa busca preparar al sector para el Mundial de Futbol de 2026, que se celebrará en México.
“Tenemos a la vuelta de la esquina el Mundial de Futbol, que será una gran oportunidad para fortalecer nuestro sector y nuestra economía”, destacó.
Al agradecer el respaldo recibido, Martínez Gutiérrez dirigió un mensaje a los trabajadores.
“Les entrego mi compromiso, no solo en una promesa, sino en la convicción profunda de que seguiré asumiendo con valentía, con amor, con coraje la responsabilidad de representar los intereses de esta gran organización... es un honor caminar a su lado y luchar hombro con hombro en la defensa de los derechos de nuestros compañeros”, señaló.
En su intervención, Castro Meléndrez reconoció al SITIHGA por elegir a Mazatlán como sede del congreso para reafirmar la confianza con el turismo en la región.
Además del Secretario General de Gobierno, estuvieron presentes Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa; Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México; Fernando Salgado Delgado, Rafael Yerena Zambrano e Ismael Flores Cantú, secretarios generales adjuntos de la CTM; y Abel Domínguez Azuz, secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores y Campesinos.
Tras el acto protocolario, se llevaron a cabo concursos tradicionales como carreras de meseros, tendido de camas y competencias de amenidades con recamareras.
El SITIHGA cuenta con 47 secciones en todo el País. Aproximadamente la mitad de sus integrantes son mujeres con fuerte presencia en áreas como servicio de habitaciones, cocina y limpieza, mientras que los hombres predominan en mantenimiento, seguridad y servicio de meseros.
Esta equidad también se refleja en los liderazgos, ya que cerca del 50 por ciento de las secciones son encabezadas por mujeres.