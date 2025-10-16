$!Propone SITIHGA exentar impuestos a propinas de trabajadores gastro-hoteleros

MAZATLÁN._ Tras rendir protesta como líder nacional de Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica, Fernando Martínez Gutiérrez afirmó que impulsará la eliminación de impuestos a las compensaciones salariales. Además, exigió que las propinas de los trabajadores gastro-hoteleros queden exentas de impuestos. Ante más de mil 500 asistentes, Martínez Gutiérrez rindió protesta como secretario general del SITIHGA, de la Confederación de Trabajadores de México.

Durante su discurso, Martínez Gutiérrez reconoció los avances laborales alcanzados en los últimos años, como el aumento al salario mínimo, la ampliación del periodo vacacional y la próxima reducción de la jornada laboral. No obstante, señaló que estos beneficios han sido absorbidos por las empresas, por lo que instó al Estado a eliminar los impuestos a las compensaciones adicionales al salario, con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Propuso eliminar la carga fiscal sobre conceptos que no forman parte del salario base, como aguinaldo, prima vacacional, utilidades, vales de despensa y otras prestaciones de previsión social. “Los impuestos sobre las horas extras, las habitaciones extras, lastiman a mis compañeras y compañeros”, sostuvo.

Respecto a las propinas, solicitó al Secretario General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, el respaldo para impulsar una iniciativa que las excluya del cálculo del Impuesto Sobre la Renta. En materia de profesionalización, anunció que el sindicato lanzará una aplicación móvil con más de 40 cursos gratuitos de capacitación técnica, operativa y de software, así como clases de inglés. Esta iniciativa busca preparar al sector para el Mundial de Futbol de 2026, que se celebrará en México. “Tenemos a la vuelta de la esquina el Mundial de Futbol, que será una gran oportunidad para fortalecer nuestro sector y nuestra economía”, destacó.