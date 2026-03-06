Proyecta turismo de reuniones derrama de $320 millones en el primer trimestre para Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la realización de cerca de 40 eventos, entre convenciones, foros y encuentros corporativos, Mazatlán mantiene una agenda activa en la industria de reuniones durante los primeros meses del año, recaudando cerca de 320 millones de pesos, los cuales fortalecen la llegada de visitantes al destino.

Así lo informó el subsecretario de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Alejandro Higuera Osuna, quien señaló que entre enero y marzo se prevé cerrar con alrededor de 39 eventos, cifra que se encuentra dentro de las expectativas planteadas para este periodo.

“Cada año al principio tenemos reuniones importantes, como la reunión de todo el corporativo Coppel que acaba de pasar y la del corporativo de Dportenis”, expresó.

“Vamos a cerrar enero, febrero y marzo con alrededor de 40 eventos, que es lo que teníamos estimado”.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, los 39 eventos programados para el primer trimestre generarán la llegada de alrededor de 66 mil asistentes, con una derrama económica cercana a los 320 millones de pesos.

Las proyecciones para el primer semestre del año contemplan la realización de 82 eventos, con una asistencia acumulada de 110 mil visitantes.

En este sentido, Higuera Osuna también confirmó que del 16 al 19 de marzo se llevará a cabo en Mazatlán el Tercer Evento Internacional de Minería, encuentro que en días recientes había generado especulación sobre una posible cancelación.

“En la próxima semana arrancamos el tercer evento internacional de minería que se había hablado mucho que se había cancelado, ya lo tenemos listo para la semana del 16 al 19. Es una actividad que va en la dinámica que estaba planeada”, declaró.

El funcionario destacó que uno de los factores que más ayuda a posicionar a Mazatlán como sede de congresos y convenciones es el Carnaval, el cual proyecta una imagen positiva del destino ante organizadores de eventos.

“A veces no dimensionamos el potencial del mensaje que manda. Ves un desfile donde hay alrededor de medio millón de personas y el que está del otro lado viendo dice: es una ciudad con una actividad turística seria”, comentó.

Ademas, Higuera Osuna dijo que este tipo de eventos masivos funcionan como una carta de presentación para el puerto y contribuyen a atraer futuras convenciones y visitantes.

Otro evento que se aproxima es la Semana Internacional de la Moto, que se prevé con buena participación debido al programa artístico anunciado por los organizadores y a la cercanía con la temporada de Pascua.

Higuera Osuna mencionó que el turismo de reuniones representa un segmento estratégico para Mazatlán, ya que los asistentes a congresos y convenciones suelen tener un mayor nivel de gasto.

“El convencionista gasta 2.5 más que el turista convencional, puede ser hasta tres veces más”.

Además, destacó que muchos visitantes conocen Mazatlán por primera vez al asistir a un evento profesional, lo que posteriormente puede traducirse en viajes vacacionales al destino.

“Un médico o un profesionista que nunca ha venido a Mazatlán llega por un evento, descubre el destino y después puede regresar de vacaciones”, puntualizó.