$!Proyectan empresarios campaña para mejorar percepción de Mazatlán

“A lo que nosotros nos referimos con lograr una campaña, que no dependa de los esfuerzos que hace el Gobierno, porque obviamente el Gobierno también hace lo suyo. Aquí lo que buscamos nosotros es lograr establecer una campaña que ya son efectivas en otros destinos cuando hay crisis como la nuestra”, detalló.

Comparó que hoy por hoy el ritmo de venta de unidades y de captación de inversión no es el mismo que se traía hace un par de años, pero continúan.“Las ventas se siguen dando y las inversiones siguen llegando”, resaltó.

“Mazatlán sigue vendiéndose bien. No con el ritmo que traíamos. La verdad es que el ritmo que traíamos también era de los mismos ciclos de la economía, que son así de altas y bajas”, externó para hablar de lo que está ocurriendo en el puerto, a diferencia de Culiacán.

El propósito, agregó, es estar bien posicionados, ante una realidad en la que, para muchas personas, mencionar Sinaloa lo relacionan inmediatamente con hechos desagradables, pero se debe diferenciar que Mazatlán está en una situación diferente a Culiacán.

Lamentó que la capital está atravesando una situación muy complicada; pero se quiere generar esa confianza que hace falta para que vengan más turistas e inversionistas a Mazatlán y por eso nació la iniciativa del sector empresarial.

“Es una iniciativa del sector empresarial, no de un solo organismo de generar una campaña permanente con los esfuerzos de muchos empresarios preocupados por este tema”.

Citó que hay desarrollos inmobiliarios importantes y nuevos desarrollos que le siguen apostando a este destino de playa porque cuenta con muchos atractivos que otros destinos no tienen y eso solo hay que promoverse.

“Pues ahorita en proceso se tienen varios desarrollos importantes que ustedes los pueden observar en el malecón. Hay inversiones que se siguen dando. Y en otras zonas de la ciudad, no nada más el malecón. Entonces, no quisiera referirme a ninguna en particular. Pero sí se sigue dando. Sí hay dinamismo y Mazatlán se va empujando también con inversión”, dijo.