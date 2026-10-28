Psicólogo cerca de mi: lo que conviene revisar antes de la primera cita

Para mucha gente, el primer paso hacia la terapia es escribir en el celular. La búsqueda parece sencilla, pero esconde varias preguntas a la vez: quién atiende lo que me pasa, cuándo puedo empezar y cuánto voy a pagar. Resolverlas con calma ayuda a no empezar con la persona equivocada.

La distancia dejó de ser el primer filtro

Durante años, la ubicación del consultorio decidía con quién se atendía una persona. Hoy ese criterio pesa menos. La terapia por videollamada se volvió un formato habitual, y varios metaanálisis publicados desde 2021 encontraron resultados comparables a los de la consulta presencial en motivos frecuentes como la ansiedad y la depresión. Eso amplía las opciones más allá de la colonia. Se puede elegir por especialidad, experiencia y horario, y conectarse desde la casa o la oficina, siempre que haya un espacio privado para hablar.

Cuánto cuesta ir a terapia en México

El costo es una de las razones más comunes para posponer la terapia. En consulta privada, una sesión suele costar entre 500 y 1,500 pesos, según la ciudad y la experiencia del profesional. Los centros de salud y los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones ofrecen atención gratuita o de bajo costo, aunque con listas de espera, y algunas universidades tienen clínicas con cuotas de recuperación. Para orientación inmediata y gratuita, la Línea de la Vida (800 911 2000) atiende las 24 horas. Quien busca un psicologo cerca de mi economico hace bien en mirar el costo total del proceso y no solo el de una sesión. Una terapia dura semanas o meses, y el transporte y las horas fuera del trabajo también cuentan. Conviene preguntar si se paga por sesión o por paquete, y si cancelar tiene costo.

Qué revisar antes de agendar