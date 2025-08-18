¿Qué es la Facturación 4.0? Conoce la nueva cara de los comprobantes fiscales

La facturación en México ha cambiado mucho en los últimos años, porque lo que antes era un folio en papel con firmas y sellos, hoy es un proceso totalmente digital que se actualiza cada cierto tiempo y cuya ventaja es mayor sobre los procedimientos que se hacían en antaño y que era el dolor de cabeza de los contadores mexicanos. Nuestro país ha decidido ser punta de lanza utilizando la Facturación 4.0, que en recientes fechas llegó para validar los comprobantes fiscales digitales también conocidos como CFDI. Si eres empresario, emprendedor o profesional independiente, este término seguramente ya lo escuchaste. Y si no, más vale que te familiarices, porque es el nuevo estándar que exige el SAT para que tus facturas sean válidas.

Definiendo facturación 4.0

La Facturación 4.0 es la evolución del CFDI en México pero ¡ojo! no se trata solo de un cambio de nombre, se trata de una actualización con nuevos campos obligatorios y más precisión en los datos que ayudan a evitar fraudes fiscales y a que tengas más orden con tu documentación que entregas al SAT. Esta actualización incluye el nombre y código postal del receptor tal como aparecen en su constancia fiscal, la validación más estricta del RFC y nuevos apartados para operaciones de exportación, nómina y otros complementos. El Gobierno de México, busca obtener mayor transparencia y control en las operaciones comerciales... y sí, también reducir la evasión fiscal, problema con el que se tenía que lidiar en años anteriores.

La importancia que tiene adaptarse